Interventora espera para entregar el mandato

“Nosotros nos sentimos satisfechos por el resultado de la intervención, teniendo en cuenta que han sido días difíciles y no ha sido un trabajo que pudiera cumplirse de manera regular, sino que tuvimos que enfrentar muchísimas dificultades y adversidades, pero por sobre todo los ataques personales permanentes. Este resultado nos deja satisfechos y reivindicados en cuanto a nuestro nombre y reputación como profesionales”, dijo.

Agregó que el equipo de intervención siguió estrictamente lo que indica la ley, y todo lo señalado tiene respaldo documental y pruebas que demuestran que no se trata de ningún tipo de ataque o mala intención.

Pendiente. “Lo que a mí me preocupa aún es que no se resolvió la persona que va a interinar, a quién vamos a entregar el corte, y eso es fundamental porque de lo contrario otra vez surgiría otro problema, y eso no hay que permitir que se agrave”, expresó la interventora.

Señaló que esperará que se resuelva este aspecto y que espera poder entregar el corte administrativo ya para la próxima semana a la persona que sea designada en estos días.