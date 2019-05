Interventor de San Carlos del Apa no accede a documentos

El interventor de la Municipalidad de San Carlos del Apa (Concepción), Osmar Mongelós, no accedió a ningún documento solicitado para el corte administrativo y, por tal motivo, se retiró de la ciudad para seguir con las diligencias desde Asunción.

Mongelós lamentó que se tuviera que retirar de la Comuna por esta situación, y dijo que los responsables de la institución no entregaron ningún documento porque desconocen el destino de los mismos. “Tuve que volver a Asunción, a fin de seguir las diligencias desde acá, porque allá en la Municipalidad nada hay, solo el secretario general se encuentra en la institución”, señaló.

Destacó que el lunes estuvo presente en el local municipal y el intendente apartado, Higinio Fernández, designó a Justo Pastor Insfrán, Lorenzo Encina y al ex diputado Bernardo Lalo Villalba para la tarea de corte administrativo, pero que solo pudo conversar con Villalba.

Por su parte, Pablo Desvars, abogado de los concejales denunciantes, señaló que la denuncia de los ediles contra la administración de Fernández hace relación a obras fantasmas y a otras mal realizadas, pero que el principal cuestionamiento es el dinero utilizado por Luis Aníbal Schupp, ex intendente de San Carlos del Apa, quien firmó un pagaré por G. 3.284 millones. “Es increíble que hasta el momento este señor no haya sido imputado, porque alegremente se apoderó de G. 3.284 millones, firma un pagaré, se compromete a devolver la suma, pero eso nunca se dio”, criticó Desvars.

VENCIDO. Schupp había manifestado que el dinero lo va a devolver, puesto que hay un pagaré a la orden de la Municipalidad de San Carlos del Apa, cuyo monto es de G. 3.284 millones, que tiene fecha de confección el 27 de mayo de 2016 y como fecha de vencimiento el 31 de diciembre del mismo año. El documento fue preparado en la escribanía de Luis Paredes Enciso, en la capital del país, y lleva una firma que corresponde al ex intendente de San Carlos del Apa. El caso está a cargo del fiscal Celso Morales de Concepción, quien no se anima a imputar al ex jefe comunal.

Por otro lado, Fernández está imputado por lesión de confianza y con medidas alternativas.