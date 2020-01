Internos se llevaron hasta sus televisores, afirma ministra

“Eso ya es el grado superlativo de la corrupción. Faltaba que le alcen en sus vehículos y ellos mismos lleven a los internos”, confirmó Pérez en una de las conferencias de prensa que brindó ayer, acompañada por los ministros que integran el Consejo de Seguridad.

La secretaria de Estado reconoció que esta liberación de internos es una dura derrota en la lucha contra el crimen organizado. Incluso, puso a disposición su cargo, pero hasta el momento su renuncia no fue aceptada por el presidente Mario Abdo.

Según los investigadores, la fuga no se hizo de una sola vez ni por el túnel, sino durante varios días, lo que aumenta aún más la responsabilidad de los guardiacárceles y las autoridades penitenciarias.

Según confirmó la ministra, hace un mes se realizaron requisas, pero no se informó ni de la existencia del túnel ni de los electrodomésticos mencionados.

“En las requisas nadie vio nada. Por orden del presidente, se va a investigar a los participantes de la requisa de hace un mes”, agregó.

MEDIDAS TOMADAS

Cecilia Pérez, acompañada de los ministros Arnaldo Giuzzio, de Senad; Euclides Acevedo, de Interior; Esteban Aquino, de la Secretaría de Inteligencia, y Carlos Arregui, de la Seprelad, anunció las acciones tomadas luego de una reunión que se tuvo con Mario Abdo en Mburuvicha Róga.

Una de las primeras medidas fue la intervención de la Penitenciaría Regional.

Domingo Antonio Bazán Rojas, quien se venía desempeñando como director de la cárcel de Concepción, fue designado como interventor del penal.

Otra de las medidas fue la destitución del director general de Establecimientos Penitenciarios, Joaquín González, y en su lugar fue designado Marcelo Daniel Rojas González como encargado de despacho.

Los controles en los alrededores del penal también serán reforzados y se suspendieron las vacaciones de los funcionarios del sistema penitenciario, por lo que a partir de hoy deben presentarse a sus puestos de trabajo para fortalecer la seguridad de las penitenciarías.

Desde el Ministerio del Interior se informó que se declaró alerta máxima en el Norte del país.

El ministro Euclides Acevedo anunció el despliegue de los mejores investigadores policiales en la zona del Amambay para esclarecer el hecho y recapturar a los fugados.

Las fuerzas militares también llevarán más hombres, tanto para el control perimetral como para la búsqueda de los fugitivos. Ya hay helicópteros militares sobrevolando la zona. Los ministros prometieron que no habrá contemplación para los responsables, sea cual fuere el cargo que ocupen en el Gobierno.

Inteligencia no olió el plan de fuga

“¿Se puede decir que la Secretaría de Inteligencia ni olió lo sucedido?”, consultó en guaraní el periodista de NPY Freddy Valenzuela al ministro de Inteligencia Nacional, Esteban Aquino, y este no supo dar una respuesta concreta.

“Y si olimos, por los menos, no lo vamos a decir”, fue lo que dijo el secretario de Estado, también utilizando el idioma nativo.

Aquino no pudo precisar si se tenía información del plan de fuga y realizó una larga exposición sobre los trabajos que se vienen realizando en la institución que preside.

“Estamos en coordinación con nuestros pares dentro y fuera del país, lastimosamente no podemos dar detalles de lo que se hace y se va a hacer, pero estamos trabajando”, agregó.

Para el alto funcionario, no es momento de buscar culpables, sino encontrar soluciones.

Calificó lo sucedido como una pequeña derrota en medio de grandes logros, que, según él, viene realizando el Gobierno en materia de lucha contra el crimen organizado.

Foto de bolsas y vinos sería trucada

Según expertos en fotografía, esta imagen sería montada, trucada. Se observa una gran cantidad de bolsas con arena y al lado un portavinos en cuyo interior están varias botellas.

La mencionada imagen fue proporcionada por la Policía Nacional.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, al ver la mencionada fotografía, no descartó que dicha escena sea real, ya que todo es posible dentro de los recintos penitenciarios.

La imagen correspondería a una de las celdas que fueron utilizadas para depositar la cantidad de arena sacada durante la excavación del túnel por donde supuestamente se realizó la fuga.