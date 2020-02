“Internet abre nuevas fronteras a la literatura”

Pati también se convirtió en la primera escritora paraguaya bookstagramer, una especie de influencers pero que dedican a promocionar libros y a incentivar la lectura en la red social Instagram.

“Sí, soy la primera bookstagramer paraguaya en Instagram, lo que implica una gran responsabilidad para mí, porque no solo tengo la labor de leer obras de autores nacionales y a otros autores a nivel internacional, para luego reseñarlas y considerar recomendarlas, sino que también implica disciplina, pasión, entrega, tiempo, esfuerzo y dedicación, porque esto conlleva un gran logro personal y profesional, en vista a que te consideran uno de los críticos literarios con raciocinio y coherencia, aceptada por los internautas”, señala Pati Ramos en diálogo con El Correo Semanal de Última Hora.

Más literatura paraguaya.

Pati se siente feliz de haber llamado la atención de una editorial como Penguin Random House, porque cree que de ese modo contribuye a romper el aislamiento de la literatura paraguaya, eso que el gran escritor Augusto Roa Bastos consideraba como ser náufrago o prisionero en la isla rodeada de tierra.

“Puedo afirmar con orgullo que efectivamente represento con mucha satisfacción a nuestro país, el Paraguay, al llegar al otro lado del continente de la mano del sello Selecta Penguin Random House Grupo Editorial, una de las editoriales más prestigiosas del mundo. Me encantaría que más compatriotas conocieran mis obras y, sobre todo, proporcionen el apoyo a los autores nacionales”, sostiene la escritora.

Ella, además, es considerada la primera embajadora paraguaya dentro de la plataforma Wattpad, La primera bookstagramer y bloguera literaria paraguaya, con más de 10.000 seguidores en Instagram. “Es la primera vez que una escritora paraguaya llega a ese alcance en una red tan importante como lo es Instagram”, dice.

También menciona que tras se la primera en firmar el contrato con la editorial Penguin Random House para publicar sus otras obras, otras jóvenes escritoras paraguaya también lo han podido lograr.

“Ya somos cuatro chicas del Paraguay sumándonos a la misma editorial esta semana. Me confirmaron hoy los nombres y desde la editorial me dijo que ya no soy la única escritora paraguaya, así que estamos festejando el logro de más literatura paraguaya en diferentes países”, destaca.

LA novela EXITOSA

Aunque en 2017 publicó su primera novela en internet, Solo contigo, fue su siguiente obra The Race la que consagró a Pati Ramos, primero en la web y luego presentada con éxito en su versión impresa en la Feria Internacional del Libro Asunción 2019 y en la Libroferia de Encarnación, llegando también a la FIL de Guadalajara, México y otras ferias internacionales en Perú, Colombia y Bolivia.

“Una adolescente que adora la velocidad pero una enfermedad lo cambia todo. Hasta podría cambiar su forma de ser con quien creía que detestaba, ¿podrá Danna darse cuenta que no es lástima sino amor lo que Nick siente por ella? Un adolescente que su libertad era la velocidad hasta que reconoció sus sentimientos. Se dio cuenta que su libertad ¡era ella!”, describe la reseña del libro, que narra una historia de amor juvenil entre carreras de motos de alta velocidad, al estilo Rápidos y furiosos, en un lenguaje que atrapa a la juventud.

El eslogan promocional de la obra es: “Porque la vida es una carrera que debes luchar por ganar”.

Superar los desafíos

Al contrario de la mayoría de los escritores, Pati publicó primero en la web y luego en papel. “Internet abre nuevas fronteras a la literatura” afirma y recomienda que los autores “no se conformen jamás, no se queden en el molde, como se dice generalmente”.

“Que tengan mente transgresora, abierta y dominante. Que se atrevan a ir más allá de los sueños y sobre todo que no se crean seres únicos, eruditos y egoístas, porque la generación actual necesita del apoyo, la ayuda y mucho aprendizaje que los grandes autores pueden aportar, teniendo en cuenta siempre, la sencillez, humildad y grandeza espiritual”, agrega.