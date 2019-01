Una de las materias no enseñadas ni aprendidas en democracia, de las tantas que tenemos como tarea, es la que rodea a las acciones y actividades de funcionarios con empresas. Solo aquí podemos tolerar que el mayor fabricante de tabaco y exportador no se desligue del control de sus compañías y siga siendo presidente de la República al mismo tiempo. Cuando de negociar el ingreso de sus mercaderías a Brasil, siempre puso sus intereses particulares por sobre los de la República y eso no es correcto, legal ni ético. Por eso le extraña al investigador norteamericano Ottolenghi que el esposo de la titular de Seprelad sea un alto funcionario bancario, donde quizás tenga que poner alguna vez la lupa de alguna investigación a futuro. Ciertamente en la alcoba matrimonial –además de muchas cosas–, intercambiarán información que no debería ser conocida en función de los intereses de la República. Si sumamos al escandaloso hecho de que los cuatro altos funcionarios de la hacienda del Estado en tiempos de Cartes hayan sido contratados por su banco una vez concluidas sus funciones (dos ministros de Hacienda, un presidente del Banco Central y el encargado del control del lavado de dinero) no podemos más que concluir que en Paraguay eso del conflicto de intereses no entiende nadie y menos se pretende aprender.