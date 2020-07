Interés por alquilar casas de veraneo en San Ber se dispara

La pandemia de Covid-19 trajo consigo la imposibilidad de viajar fuera del país para descansar, por lo que los paraguayos están buscando opciones para veranear a nivel interno y, como ya es habitual, San Bernardino es uno de los sitios preferidos, tal vez por su cercanía a la capital y por la posibilidad de quedarse por un fin de semana y volver. Ante esto, muchos asuncenos ya comienzan a considerar alquilar casas de veraneo en la villa veraniega y las ofertas de las empresas inmobiliarias no se hacen esperar.

En este sentido, ante el aumento de la demanda de viviendas en San Ber, las empresas inmobiliarias informaron que ya cuentan con un extenso registro de casas disponibles para ser rentadas durante los fines de semanas, 15 días o el mes entero para familias tipo, de cinco a ocho personas, con piscinas, quincho y amplios jardines para el relax. Los precios van desde los más accesibles, dependiendo de la zona de San Bernardino y Altos en que se encuentre ubicada la casa de campo, y pueden llegar hasta los USD 10.000 por mes, en temporada alta.

“A nivel general hay calidad en los precios y en algunos casos se está dando un acomodo de entre el 10% y el 15% en la reducción de los precios porque San Bernardino aún está en temporada baja. Aunque la ciudadanía sigue expectante de las decisiones que tome el Gobierno sobre la apertura de las fronteras, para ver la posibilidad de viajar y los protocolos a tener en cuenta, hay otro porcentaje importante de paraguayos que prefieren no arriesgarse, cuidar su salud, y optar por hacer locación en Paraguay”, señaló César Cáceres, gerente general de Remax Paraguay.

Cáceres indicó que ya cuentan con 96 opciones de casas para alquilar en San Bernardino, preferentemente en las zonas céntricas de la villa, en los alrededores, y en el pueblo de Altos. “Para tener una referencia de una propiedad por un mes, con piscina, ubicada en un barrio cerrado denominado Costa Marfil, está en estos momentos a G. 4.500.000 por mes. En tanto que otras propiedades para multifamilias, aunque no sé si aplicaría ahora, están alrededor de USD 2.500 por mes. Serían para dos familias tipo, o sea 10 personas, con dos casas dentro de una propiedad que comparten las áreas comunes: la piscina, el quincho y el patio”, detalló el empresario inmobiliario.

Expresó que en la medida en que se firmen los contratos de alquileres con antelación, los precios son más convenientes, en tanto que con la cercanía del verano los precios comenzarán a subir con la baja de la disponibilidad.

MÁS INFRAESTRUCTURA. Derlis Esteche, gerente de Esteche Inmobiliaria, indicó que San Bernardino se está convirtiendo en un sitio para el escape, principalmente para los asuncenos en este tiempo de pandemia y de largas cuarentenas, tanto que durante los fines de semana pasados se pudo vivir en la villa veraniega una antesala de lo que será el verano, que puede llegar a colapsar toda la ciudad.

“Creo que el Gobierno debería aportar lo suyo para dotar de infraestructura a la ciudad para que pueda soportar tanta cantidad de visitantes durante un verano. En especial se necesita que a partir de ahora ANDE y Essap mejoren sus conexiones para poder brindar un servicio eficiente a los veraneantes y no tengan que irse a pasar la noche a Asunción porque no hay luz ni agua disponible con tan altas temperaturas”, se quejó el ex director de Turismo, quien reside en San Bernardino desde hace 12 años.

En cuanto a las casas para alquilar, el empresario inmobiliario indicó que muchos propietarios piensan aprovechar la alta demanda de hospedajes que habrá en San Bernardino, en sus ocho compañías, y en Altos, para rentarlas por piezas o por áreas y se pueden encontrar incluso precios de G. 600.000 por una noche.

Expresó que como ya no hay disponibilidad de terrenos sobre el lago Ypacaraí o en zonas aledañas, la construcción de casas de veraneo se fue extendiendo a las compañías que rodean a la ciudad, así como a la cercana Altos, que también cuenta con grandes casaquintas con piscinas y todas las comodidades para pasar un buen descanso. Indicó que los precios son muy variados, aunque una buena vivienda con todas las comodidades y áreas comunes amplias para el esparcimiento podría tener un precio de alquiler variable, de acuerdo con la época en que se firme el contrato, entre USD 3.000, 8.000 y hasta USD 10.000 por mes para una familia tipo de entre 6 y 8 personas.

La temporada alta más fuerte en San Bernardino comienza el 15 de diciembre y se extiende hasta las primeras semanas de febrero.