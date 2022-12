Intensa disputa en el Suda de ajedrez

En el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) se cumple el Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2022, en simultáneo y en cinco categorías.

Se cumplieron 4 rondas y los líderes en las diferentes categorías son Jazmín Doña (ARG) y Andrés Casalapro (BRA), en la Sub 10; Nicole Mollo (BOL) y Cristóbal Muñoz (CHI), en la Sub 12; Natividad Tacas (PER) y Eduardo Cáceres (PER), en la Sub 14; Candela Francisco (ARG) y Richard Vázquez (PER), en la Sub 16; Azumi Bravo (PER) y Facundo Vázquez (URU).