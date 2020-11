Intendentes azules se alían a nuevo frente del PLRA

El vicepresidente de la Coordinadora de Intendentes, José Ríos, a su vez intendente de Caaguazú y uno de los precursores del pedido de desdoblamiento, se ratificó en que el pedido es correcto y ya se hizo en el 2016.

“Nosotros nos ratificamos y no vemos ninguna violación en nuestro pedido”, sostuvo. Cabe resaltar que la cúpula partidaria calificó de fraudulentas las firmas por las cuales los intendentes presentaron el pedido para una convención extraordinaria.

Ríos y otros intendentes, dada la falta de receptividad de parte de la cúpula a su pedido, se respaldaron en la bancada B de senadores independientes del PLRA, liderada por Salyn Buzarquis, y que integran Víctor Ríos, Eusebio Ramón Ayala, Amado Florentín, Carlos Gómez Zelada y José Pakova Ledesma.

Para el líder de dicha bancada, la reacción de parte del titular partidario, Efraín Alegre, sobre la figura de los intendentes y, en particular, en contra de José Ríos, no corresponde, dado que lo que se debe buscar es un punto de unidad y no promover la crisis.

“Correligionarios, quiero expresar mi solidaridad con el intendente José Papu Ríos (por los ataques que recibió de la cúpula del partido)”, expresó en un mensaje vía redes.

Agregó que pese a la dura interna, no está interesado en ningún atropello ni de propiciar el quiebre. “Ya dije que no me voy a prestar a nadie para la pelea interna ni para el atropello a la institución partidaria. No estoy de acuerdo, ni con rumores ni con intento de destitución del presidente del partido, sea quien sea“, dijo.

Asimismo, negó cualquier posibilidad de que se dé respaldo a cualquier intento de sacar a Efraín Alegre forzosamente, que sería el propósito llanista. “No me voy a prestar y si lo hacen será bajo su responsabilidad. Como demócrata si habrá cambio en el partido será por la vía del voto popular”, sentenció.

Cabe referir que detrás de la pelea subyace el control partidario que estará en discusión ya sea en junio del 2021 o después.