Intendentable de la ANR fue denunciado por filiación

La acción es representada por el abogado Elvi González Garcete, quien relata en el expediente que su cliente comenzó a trabajar como empleada doméstica en la casa de los padres del intendentable donde comenzó a establecerse el vínculo en el 2006.

La mujer en ese entonces tenía 16 años (menor de edad). Quedó embarazada y hoy su hija tiene 14 años.

“Por un periodo de tres meses ocultamos el embarazo a pedido del demandado porque no sabría la reacción de la familia al enterarse de mi situación, luego se fue haciendo mas notorio y tuve que comentarles mi estado”, señala el escrito de la demanda que cobra estado público.

En principio, la mujer recibió ayuda de la familia, pero luego se fueron alejando hasta que quedó sin ninguna asistencia.

El relato judicial señala que en el 2007 acudió a la Defensoría ubicada en Luque y se llegó a un acuerdo de manutención firmado por el candidato. “Se estableció que me pasaría un monto ínfimo mensualmente a ser depositado en una caja de ahorro que pertenecía a mi hermana mayor en ese entonces, ya que yo era menor de edad; el demandado solamente cumplió en el periodo de un año”, indica la denuncia.

Posteriormente, Aveiro se desentendió de la mujer y de la hija. “Hasta la fecha de esta presentación su padre, el señor Raúl Milciades Aveiro, no presta ninguna ayuda económica y efectuándose falsas promesas, llegando así a los 14 años”, apuntó.

reconoce. En los documentos expuestos por el abogado, se había presentado en la Defensoría de Luque donde admite que hubo la relación y el compromiso de la ayuda económica.

“El señor Milciades Raúl Aveiro se presenta voluntariamente a manifestar que tuvo una relación sentimental (...) manifiesta que en estos momentos no reconocerá a la niña por cuestiones personales pero sí una ayuda económica cuyo ofrecimiento será de G. 300.000“, refiere una parte del documento oficial. La a ayuda debía subir a G. 500.000, en el 2008. La acción exige la prueba de ADN para confirmar la filiación.

El aspirante colorado alega que por circunstancias de la vida y de sus labores no ha podido acercarse a reconocer a la menor. “Mi interés no es incidentar o desentenderme de mi obligación, como padre que hasta la fecha no lo he hecho”, afirma en su descargo a través de su abogado. La reacción se da en medio de la campaña electoral y a puertas de las elecciones del próximo 10 de octubre.