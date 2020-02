Insólito: Dejan abierto candado de correccional para no perder tiempo

Este nuevo hecho de fuga deja al descubierto la falta de refuerzo de seguridad justamente en una zona donde hace casi un mes se produjo la liberación de 76 reos de la Penitenciaría Regional.

El fiscal Marco Amarilla relató que le explicaron que no se trancaba el candado, a modo de ganar tiempo.

“Está cerrado el portón, está el candado por él, pero no está trancado. La explicación que nos dieron es que ellos no trancan porque si hay una fuga, mientras tratan de abrir, ya se va el preso, pero todas son conjeturas. No sé si es una política institucional o una directiva que viene de arriba”, señaló el agente fiscal.

El informe policial también confirmó la falta de seguro al candado.

El martes, a las 15.00 aproximadamente, se tuvo noticias de una fuga en el correccional de menores, según la Fiscalía. La Policía jurisdiccional convocó al fiscal Marco Amarilla, quien llegó al lugar para levantar evidencias.

En el procedimiento se habló con los cinco guardiacárceles y el jefe de seguridad, además, el director del Centro Educativo, Alcides Valenzuela.

Según la investigación, presuntamente al salir del comedor, algunos internos empujaron a los educadores y los dos menores corrieron y treparon dos vallas perimetrales de cinco metros aproximadamente y lograron pasar el portón y ganaron la calle.

El fiscal Amarilla refirió que en ese momento salió el guardia que estaba en la entrada y disparó con balín de goma a la pierna de uno de los fugados. Aun así no consiguieron detenerlos y los dos se ocultaron en la ciudad.

Los intervinientes manejan la información de que los fugados se encuentran ahora cerca de un arroyo de la zona aledaña.

Los videos del circuito cerrado son elementos esenciales para confirmar los hechos, según los investigadores.

CELULARES. La Fiscalía incautó los teléfonos de los educadores y del jefe de seguridad, a modo de ver si hubo alguna comunicación de estos con gente de afuera, familiares de los recluidos o si hubo contacto con el mismo director, refirió Amarilla.

Al ser consultado sobre la falta de refuerzo de seguridad en esa zona, donde dos fugas se produjeron en menos de un mes, refirió que cree que “ellos están haciendo su trabajo en la medida de sus posibilidades, siempre con recursos limitados y con personales no adiestrados”.

En unos audios difundidos corre la información de que los educadores del centro ganan sueldos jugosos, pero no cumplen con las labores.