Inscripciones inician en la ANR con previo pago de aportes

Unos 224 movimientos están habilitados para inscribir sus candidaturas.

El Partido Colorado comunicó que la oficina del Tribunal Electoral Partidario estará abierta desde las 07:00 hasta las 13:00, conjuntamente con Dirección Administrativa de la Junta de Gobierno que habilitará varios puestos para pagar el aporte partidario ya que cualquier precandidato que no esté al día con su aporte no podrá competir en la interna municipal. Cabe señalar que el aporte partidario es obligatorio para todos quienes deseen competir y si un integrante de la lista no está al día, el TEP, procede a invalidar a todo el movimiento en cuestión. El aporte se fijó en el 5% del salario mensual.

Entre los requisitos para inscripción se encuentra contar con una nota dirigida al presidente del organismo, Santiago Brizuela, completar el formulario de inscripción de candidatura, adjuntado 2 fotos tipo carné, fotocopia de cédula de identidad certificado por escribanía y tener la antigüedad requerida por el estatuto de un año.

La presentación de las precandidaturas deberá estar avalada por afiliados debidamente inscriptos en los padrones partidarios.