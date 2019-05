Inoportuna suba de impuestos

Rubén Ramírez Lezcano, asesor económico de la CAP, se refirió al proyecto de ley de reforma tributaria, confeccionado por el Ejecutivo y que está en estudio, en el Congreso. “Hemos recibido la información que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso ha aprobado el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo en materia de reforma tributaria; seguimos sosteniendo que es inoportuno aumentar los impuestos, que no es pertinente, no es conveniente y no es adecuado hacerlo en un momento donde notamos que nuestra economía sigue en un rumbo de crecimiento disminuido”, expresó.

Habló además de la necesidad de que el Gobierno genere más inversiones, mejorando su ejecución presupuestaria. “Desearíamos que eso sea mucho más efectivo que el anuncio que nos hicieron a principio de año, de una inversión de USD 900 millones; se tiene un promedio del 12% de ejecución en áreas claves”, dijo.

La CAP recibió ayer al embajador de Eslovaquia en el país, Branislav Hitka.