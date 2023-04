Injusticias a superar

Estoy en la cola del supermercado para pagar mis compras y veo con mucha tristeza a personas obligadas a sacar algunos productos porque les quedó corto el 50.000 que tenían para gastar. Muy raramente el que está detrás le pasa un billete o una moneda para que no necesite descartar lo muy necesario.

Me imagino que los que están leyendo el diario, no han tenido este bochorno en la caja porque han sabido calcular porque tienen una tarjeta sólida o porque han comprado lo necesario para la semana.

Se han dado cuenta de que muchos productos están ahora de oferta porque la realidad de los proveedores de los supermercados, industrias en general, productos importados, víveres de la granja, necesitan vender a un menor precio para mantener los negocios vivos.

Por otro lado, están aquellos empresarios que burlan las leyes, que no pagan impuestos, que contratan.

- “Contadores” que saben esconder las ganancias,

- “Empleados” que no están inscriptos en el Seguro Social de IPS como la ley obliga,

- “Jornaleros” contratados y mal pagados.

Están también aquellos otros antipatriotas:

- “Dueños de negocios” que hacen sus ganancias sin comprobantes, con el famoso dicho “¿Va a querer factura?”.

- “Comerciantes” que se ubican en las calles para vender productos de contrabando sin que nadie les moleste (¿por qué será?).

- “Antipatriotas” que van en su auto a Clorinda para hacer las compras habituales aprovechando el peso argentino barato.

Como lo leen, no es precisamente gente que está en apuros económicos, sino que se trata de ciudadanos paraguayos deshonestos que aprovechan para “ahorrar” y así dejan de comprar a los negocios formales de nuestro país.

¡Cuánto daño hace esta gente!

¡Qué falta de amor y de compromiso con su país!

Muchos de ellos, creo que no me equivoco, son aquellos que venden su voto porque son egoístas, miran su ombligo y les importa poco todo lo demás, son también los que no tienen corazón para ayudar a un prójimo con problemas.

¡Cuántos compatriotas no tienen ni para comer!

¿Sabían que la pobreza total en nuestro país se situó en 24,7% en el año 2022?

¿Qué significa esto?

Que tenemos a nivel país un poco más de 1.800.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Ningún compatriota debe desestimar estos números porque significan una desgracia muy grande, una vida intolerable, niños indígenas en la calle, adultos y jóvenes que viven con unos pocos guaraníes recogiendo material reciclado.

Este es un llamado imperioso a los empresarios, el país nos necesita, necesitamos crecer, exportar productos con valor agregado para dar mucho empleo. No se asusten de crecer, el Señor siempre provee al que ayuda a sus favoritos, los que sufren, los que lloran, los que no tienen que comer.

Que Él nos bendiga y nos alegre por ocuparnos de los más pequeños.