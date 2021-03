Informe muestra las conexiones de Cucho y el poder del clan Zacarías

El análisis abarcó una mirada profunda de los crímenes fronterizos con un enfoque especial a la zona de la Triple Frontera, donde el negocio del contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico se infiltran en las contiendas políticas y el hampa.

La investigación revela también que el poder del clan de los Zacarías Irún está vinculado con el rentable negocio de contrabando, en base a declaraciones de tres fiscales entrevistados por InSight Crime. El trabajo afirma que esto “ha sustentado la sospecha de la proximidad de los Zacarías al ex presidente Horacio Cartes”, cuya empresa fue apuntada en reiteradas ocasiones con el contrabando de cigarrillos producido por su empresa, Tabacalera del Este SA (Tabesa).

La familia del senador Javier Zacarías Irún fue acusada de privatizar terrenos municipales a lo largo del Puente de la Amistad, a través de una red de abogados, socios comerciales locales y extranjeros, e inversionistas, indica el informe, en base al Ministerio Público.

“La propiedad, compuesta por dos lotes, pertenecía inicialmente a Alfredo Stroessner y Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente del mismo nombre. Los terrenos estaban destinados a albergar trabajadores municipales, pero en ellos ahora existe un gran centro comercial y un lucrativo estacionamiento”, rescata la organización internacional en su informe.

CORRUPCIÓN Y CRIMEN. Para el análisis del caso Cucho Cabaña, la coordinadora de la investigación Ángela Olaya analiza el operativo antidrogas que terminó con la detención de Cabaña y que dio inicio a una investigación fiscal que terminó con la también detención del diputado Quintana. “Se habla de corrupción como crimen organizado, pero no hay tanta claridad de formas de relacionamiento de crimen organizado porque no siempre es una relación directa”, indica Oyala.

Explica que seleccionaron el caso Cucho Cabaña y la acusación por narcotráfico y tráfico de influencias, y su derivación como parte de una red criminal que opera en la Triple Frontera.

Tras el operativo de antidrogas y el informe de investigación de la Fiscalía, InSight Crime profundizó en conocer el perfil de Cucho y del diputado Quintana, así como la conexión de ambos.

“Cucho no necesariamente necesitaba incursionar en política, pero quería replicar a Pablo Escobar (narcotraficante colombiano). Tampoco era de la élite que controlaba el contrabando, y el narcotráfico, la producción de marihuana. Es un personaje muy excéntrico que tiene el control de una economía relativamente nueva para esta zona, la cocaína”, destaca la investigadora. Sostiene que el personaje conocía la ruta, los contactos, que no solamente debía controlar el microtráfico, lavar el dinero, sino poner en el sistema financiero.

ÉLITE POLÍTICA. La investigación sostiene que Quintana incursiona en el área política y la única forma de entrar es con el Partido Colorado o sus disidencias. Sin embargo, es una persona que se sale rápidamente de las élites políticas dominantes en el Alto Paraná, por el clan de los Zacarías Irún que detentó el poder desde el 2001 hasta que cayó con la serie de denuncias de corrupción.

Quintana comenzó su carrera política bajo el amparo del clan Zacarías. Sin embargo, el poder del clan comenzó a declinar debido a la mencionada investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito de varios de sus miembros.

La organización se pregunta ¿cómo lo hizo Quintana? La politóloga Olaya responde que “encontramos que la única explicación es que la plata de Cucho (que el propio diputado reconoció) le permitió una campaña política por fuera de él”, por la élite dominante.

“El caso no ha cerrado (en relación a la investigación judicial); lo cierto es que con un panorama como el de Alto Paraná , la única forma de que uno se salga de las élites políticas y haga una candidatura tan exitosa (como hizo Ulises) es que tenga buena plata. Y buena plata en Alto Paraná significa contrabando y drogas”, afirmó.

DEMOCRATIZANDO CRIMEN. La investigación plantea interrogantes sobre la infiltración del dinero del crimen y la corrupción en las campañas electorales. En base a todos estos elementos de análisis y sospecha, Olaya afirma que si todo se confirma, se podría sostener que el crimen estaría democratizando el Partido Colorado.

“Si fuera así, el crimen estaría democratizando al Partido Colorado y abriendo la posibilidad a gente nueva que haga campaña por fuera de este núcleo tan dañino que se reproduce entre sí. Una familia se casa entre sí para mantener el control”, sostuvo.

Para los investigadores internacionales llamó la atención que con todos los antecedentes del caso Ulises Quintana ahora es uno de los principales precandidatos para las elecciones municipales en Ciudad del Este.

“¿Cómo es posible que el caso aún no ha cerrado, pero Quintana es hoy en día el aspirante a intendente más importante en Ciudad del Este? ¿Qué otro le puede estar haciendo competencia en este momento? Desde mi perspectiva no hay nadie. Entonces, me vuelvo a preguntar sobre el electorado y la sociedad civil. ¿Qué piensan de esto? Para mí lo que ocurre es que la a gente esta acostumbrada a esta dinámica ilegal y la valida”, concluyó. En ese sentido, puso énfasis en la importancia y el papel que juega la sociedad civil en el momento de tomar una decisión electoral con un análisis crítico.

Es importante mencionar que este trabajo apunta que la organización criminal de Cucho contaba con la participación de sus propios familiares y amigos, cuyo objetivo era traficar cocaína peruana a Bolivia, así como marihuana a Brasil, y lavar dinero en Paraguay. El material contiene un extenso relato de todos los detalles del operativo y sus conexiones.