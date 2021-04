India confirma que en este mes enviará segundo lote de Covaxin

El segundo lote de vacunas indias, Covaxin, arribará al país en el transcurso de este mes. Esto fue lo que pudo informar el ministro de Salud, Dr. Julio Borba, luego de conversar con el embajador de la India concurrente en Paraguay, Dinesh Bhatia.

Comentó que el emisario diplomático le confirmó que las 100.000 dosis restantes, de las 200.000 unidades de biológicos que componían la carga donada por el país asiático, serán enviadas en las próximas semanas de este mes; aunque no le precisaron la fecha probable. “Todavía no tengo fecha estimativa. Pero hablé con el embajador y me confirmó que va a ser este mes”, manifestó Borba a ÚH en un interludio que tuvo ayer de una reunión con gente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El ministro Borba, en sintonía con el canciller Euclides Acevedo, está presionando a la entidad multilateral para que remitan lo más pronto posible las cargas de vacunas que fueron comprometidas, mediante el mecanismo Covax y de las cuales solo llegaron 36.000 ampollas. La OPS dijo que enviarían a fines de este mes las 64.000 dosis que forman parte del primer envío y después completarían las 100.000 unidades que corresponden a abril. Las vacunas Covaxin, después de obtener aval para uso de emergencia, son lo seguro que hasta ahora tiene Paraguay; tras los traspiés sufridos por Covax que no pudo cumplir su parte del trato. A su vez, el Fondo Ruso de Inversión, tras entregar en febrero un adelanto de 4.000 dosis de Sputnik V, de 1 millón de biológicos pagados, acusó déficit en la producción para solventar la alta demanda mundial. Anoche se aguardaba el segundo lote de 20.000 unidades de la vacuna rusa que había sido anunciado por el asesor de la Presidencia en Asuntos Estratégicos, Federico González, quien fue hasta Rusia para apurar la entrega de los antígenos; cuyo arribo estuvo previsto para la 01:00 de hoy, ya sin pompas ni acto protocolar. ADULTOS MAYORES Resta inmunizar a al menos 29.000 trabajadores de salud. Con la llegada de las Sputnik, que alcanzarán para inocular a 10.000 personas, se destinarían 40.000 dosis de las 100.000 vacunas indias, del primer lote, para terminar de vacunar a los funcionarios de los establecimientos sanitarios, públicos y privados. De modo que las demás 60.000 unidades de la Covaxin, que se conservan a una temperatura de entre 2º a 8ºC, podrán ser distribuidas a las distintas regiones sanitarias y aplicarlas a 30.000 adultos mayores a partir de la semana próxima. Primero se vacunará a alrededor de 8.500 ancianos que residen en hogares, sumando a los que están encamados en sus viviendas particulares, según indicó el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Las dosis restantes se usarán para ir vacunando a los mayores de 80 años de edad que se vayan registrando, desde el próximo lunes 12, en la plataforma del Ministerio o que se inscriban llamando al 154. La segunda partida de Covaxin, en caso de llegar este mes tal como se anunció, servirá para inocular a otras 50.000 personas, mayores de 80 años que totalizan 104.000, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio.



nuevo virus del siglo



REGALO. La llegada de esta carga había quedado en stand by, ante el impasse por la autorización.



CAMPAÑA. Las 100.000 dosis de vacunas servirán para inocular a otros 50.000 mayores de 80 años.



Trataremos de ser lo más exigente con el tema de la vacunación; que todos los directores regionales y de hospitales se hagan responsables de velar por el fiel cumplimiento de las normativas emanadas por el Ministerio de Salud.

Dr. Julio Borba,

ministro de Salud.