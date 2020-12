Indi planea comprar camionetas de lujo

El portal oficial indica que la institución gastará en total G. 767.832.967 en la adquisición de los vehículos en plena pandemia. Se trata de una camioneta doble cabina tipo pick up tipo 4x4 caja automática, cuyo precio se oferta en G. 334 millones. Además de un camión con carrocería de madera por G. 186 millones; y otra camioneta tipo pickup 4 x 4 caja mecánica por G. 246 millones. Los tres están impugnados con suspensión.

Samaniego, presidente del Grupo Reimpex, sostuvo que la licitación del Indi que tiene como carátula que hace referencia al combate a la pobreza está licitando la compra de camionetas más caras que existen en el mercado en este momento. “Estamos muy sorprendidos del alejamiento del Estado paraguayo hacia la industria nacional. El Estado paraguayo siguió comprando y mucho, pero prefiere comprar vehículos de lujo, ya sean camionetas de doble cabina o camiones de trabajo”, sentenció Samaniego en declaraciones a la 1080 AM.

Precisó que las licitaciones estuvieron este año de pandemia dirigidas hacia marcas de lujo del extranjero. “No hay apoyo. Ni siquiera tuvimos oportunidad de participar. Se dibujaron las especificaciones técnicas de forma que no participe la industria nacional de camionetas de doble cabina”, denunció el industrial.

“Dicen que combaten la pobreza, pero quieren la pick up más cara. ¿Para qué quieren una camioneta tan cara? El Indi es chiquitito. El Estado paraguayo es representado por el Equipo Económico y este año en el Presupuesto indica que todas las compras de vehículos deben estar autorizadas por el Consejo Económico. Entonces, se supone que lee la carátula que dice que yo Indi te pido que me autorice a comprar una camioneta para combate a la pobreza y necesito esta camioneta de este precio. El Consejo Económico sabe de los valores y tienen una lista de menos de USD 30.000. Nosotros en particular tenemos la marcha JAC, que producimos en Paraguay y le ponemos un motor de licencia americana”, explicó.

Apuntó que este consejo económico “cierra los ojos” y parece una decisión política de no apoyar lo nacional y ayudar a esto que solamente trae derroche al Estado.

En la misma línea, Samaniego comentó que dentro de la compra de emergencias del Ministerio de Salud pedía camiones que tenían especificaciones para la compra de camiones muy exclusivos hacia la marca Isuzu. “Nosotros hemos protestado”, indicó.