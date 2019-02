INC revela daño de USD 15 millones y solicita auditoría a la Contraloría

Una auditoría interna ordenada en noviembre por el titular de la cementera estatal, Javier Rodríguez, halló indicios de irregularidades. En esa línea la INC solicitó a la Contraloría, Auditoría del Ejecutivo y a la Procuraduría General, un análisis de los hallazgos en dicha revisión interna.

La auditoría interna, señala un comunicado de la INC, fue practicada ante la evidencia de reducción de precios de los productos y promociones de venta llevadas a cabo entre el 2013 y 2018, tiempo que corresponde a la gestión de Jorge Méndez en la cementera.

“Se trata de un mecanismo comercial denominado ventas promocionales, las cuales, según indicios, fueron realizadas más allá de lo establecido en las normas respectivas y que presumiblemente afectaron de forma directa al estado financiero y a la liquidez de la industria, debilitándola en todos los sentidos (financiero-comercial-industrial)”, expresa una parte del comunicado.

En el pedido de fiscalización que realizó la INC a la Contraloría se adjuntaron los hallazgos más relevantes de la auditoría interna.

IRREGULARIDADES. Algunos hallazgos de la auditoría interna son: la reducción de precios en la venta de productos; 131 promociones de venta de cemento, de cuya consecuencia la INC dejó de percibir genuinamente USD 15.000.000, discriminados en USD 13.000.000 por reducción de precios de cemento en ventas promocionales y USD 2.000.000 en gastos financieros por la implementación del cobro a través de los cheques con fecha posdatada y de pago diferido negociados en el sistema financiero con la modalidad “sin recursos”.

Se detectó que las promociones realizadas el año pasado no cuentan con la aprobación del Consejo Nacional de Empresas Públicas, en ese sentido la INC señala que no obra en archivos ni en registros documentación que avale la autorización pertinente.

El año pasado fueron vendidas 8.077.310 bolsas, dejando de percibir por lo tanto la INC la suma de USD 2.500.000, valor que forma parte de los USD 15.000.000, mencionados párrafos atrás.

En abril de 2018 -mes de las elecciones generales- se entregaron 82.320 bolsas de cementos Tipo Compuesto CPIIC-32 con el precio de cemento Tipo Fillerizado CPIIF-32, arrojando una pérdida asumida por la INC por diferencia de precio de USD 100.000 aproximadamente.

Todos estos datos acompañaron la solicitud de auditoría a la Contraloría.