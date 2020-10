INC contratará 60 camiones para transportar el clínker

Ante la imposibilidad de recibir clínker vía fluvial debido a la extrema bajante del río Paraguay, la Industria Nacional del Cemento (INC) contratará 60 camiones para el flete de transporte de la materia prima, a fin de poder alcanzar de nuevo el promedio de 50 mil bolsas diarias antes de cerrar el año.

Esta y otras acciones fueron comentadas ayer por el titular de la cementera estatal, Ernesto Benítez, quien apuntó que este mes de octubre, está teniendo un promedio de despacho de 33 mil bolsas de cemento.

Indicó que tienen previsto repuntar la producción a través de la organización logística. “El único problema que tenemos es poder incorporar más camiones para la provisión de materia prima. Hay disponibilidad de clínker y se sigue produciendo”, apuntó.

Añadió que el río Paraguay solo mejoró por unos días con las lluvias hacia el tramo sur, pero en la zona de Vallemí sigue igual y apenas se tiene cuatro pies, que no son suficientes para que se muevan los remolcadores.

Subrayó que, ante esta situación, están lanzando un nuevo contrato para la incorporación de 60 camiones con abastecimiento simultáneo. “Serían dos grupos para tratar de alcanzar esa cantidad. Estimamos que así, a partir de la segunda quincena de noviembre y principios de diciembre vamos a tener más materia prima para aumentar la producción”, enfatizó.

Admitió que el costo del flete terrestre es mucho mayor que el fluvial. El primero, según indicó, está a 199 mil guaraníes la tonelada y está incidiendo en la estructura de costo de las bolsas unos 2.500 guaraníes.

En el caso del flete por río dijo que es hoy de 83 mil guaraníes por tonelada y un 20 por ciento más si hay problemas por la bajante, pero que en este momento es inviable.

Remarcó que con la contratación de los camiones y la llegada de mayor volumen de clínker, pretenden llegar de nuevo a las cincuenta mil bolsas diarias despachadas.

VENTA. Por otra parte, refirió que estuvo viendo el informe de la Sedeco que en su fiscalización no encontró cemento de la INC en depósitos. “Yo nunca negué que se está despachando menor cantidad, reconocemos que hay disminución debido a los inconvenientes logísticos para traer el clínker. Pero pasa también que el cemento Vallemí es el más requerido”, enfatizó el titular de la INC.