INC compra clínker por USD 4 millones pese a baja demanda

La inversión de 80 millones de dólares para mejorar su producción sigue dando señales del costoso fracaso en la Industria Nacional del Cemento (INC), que no para de comprar clínker importado, pese a las caídas de la demanda y de despacho.

El 21 de abril pasado, la empresa adjudicó la compra de 40.000 toneladas de clínker a un costo total de USD 4.280.000. De acuerdo con los informes recibidos de Vallemí, no se explica esta adquisición. Trabajadores de la planta dicen que siguen produciendo en promedio de 1.700 a 1.900 toneladas por día y hay bastante producto acumulado para responder a la baja demanda que se tiene ahora y se seguirá teniendo en los próximos meses.

En esta situación, el titular de la INC, Ernesto Benítez, adjudicó la provisión de 40.000 toneladas de clínker importado por valor de G. 27.862.800.000 (USD 4.280.000). Según los datos del proceso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tres empresas presentaron ofertas y resultó adjudicada la segunda oferta más cara, en este caso Swiss Singapore Over Seas Pte. LTDA.

GT Scientific SA había presentado una oferta de 4.200.000 dólares, 80.000 más barato que la finalmente adjudicada. En el acta final se consigna que fue descalificada por no presentar documentos que le fueron requeridos.

Mientras, en Vallemí, a través de redes sociales trabajadores expresan preocupación debido a que dicen recibir información altamente negativa de la situación financiera de la empresa, “que se agrava con este tipo de compras que no saben cómo se pagará debido a la fuerte caída de las ventas y el despacho, además de las escasas posibilidades de reactivación de obras civiles”.

“es una previsión”

El titular de la INC, Ernesto Benítez, dijo que la importación de clínker, aun cuando el precio del mismo en el mercado internacional no es el mejor además del alto costo del flete por la bajante del río, del cual no se sabe cuándo repuntará, “es una previsión que la INC realiza y que redundará en mayor producción para afrontar la demanda por venir”.

Apuntó que esta compra de 40.000 toneladas de clínker corresponde a un llamado del 30 de enero y las ofertas se recibieron el 17 de febrero y se adjudicó el 3 de marzo del 2020 (en el portal de la DNCP figura que fue adjudicado el 21 de abril pasado).

Sobre el despacho y venta de cemento, apuntó que si bien la venta disminuyó considerablemente, el despacho se redujo solo alrededor del 30% tomando como base el mes de enero 2020, que fue el de mayor entrega en lo que va del año.

Refirió que, en este contexto, y teniendo en cuenta las restricciones, es el sector de obras el que más pronto empezaría a flexibilizarse y, por lo tanto, “el índice de despacho se incrementará nuevamente, no en lo esperado pero sí lo suficiente para consumir un mayor porcentaje de la producción de INC”, refirió el titular del ente.