Inauguran campeonato de fútbol de salón en San Ber

El acto protocolar se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal y posteriormente se disputaron dos encuentros (al cierre de nuestra edición): San Bernardino vs. Tobatí e Itacurubí (C) vs. Altos.

El lunes continúa el torneo con cinco partidos: Cnel. Martínez vs. San Juan (N), Tebicuary vs. Villarrica, Cambyretá vs. Cnel. Bogado, Carmen del Paraná vs. María Auxiliadora y Capitán Miranda vs. Bella Vista Sur.

El Grupo 1 lo conforman: Villa Hayes, Benjamín Aceval, Remansito y Cerrito; Grupo 2: M. Roque Alonso, Piquete Cué, Capiatá y Fndo. de la Mora; Grupo 3: Lambaré, San Antonio, Villeta y Villa Elisa; Grupo 4: Itacurubí (COR), Altos, San Bernardino y Tobatí; Grupo 5: Natalicio Talavera, Caaguazú, Cnel. Oviedo y Repatriación; Grupo 6: Cnel. Martínez, San Juan (NEP), Tebicuary, Villarrica e Itapé; Grupo 7: Hernandarias, Paranaense, Pdte. Franco y San Alberto; Grupo 8: Amambay, Concepción, Vallemí y Horqueta; Grupo 9: Sta. Rosa (AGU), San Pedro (Y), Santaní e Itacurubí (ROS). Grupo 10: Santa Rosa, San Ignacio, Ayolas y San Juan Bautista y el Grupo 11: Cambyretá, Cnel. Bogado, Carmen del Paraná y Ma. Auxiliadora, Cap. Miranda, Bella Vista y Encarnación.