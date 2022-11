Importaciones de Paraguay (I)

BCP. NOTAS AL PIE. Esas “Importaciones registradas”, como se las presenta allí, frecuentemente no incluyen los servicios. El BCP lo habrá aclarado en algún lugar de su Informe Económico. En ese cuadro y en las notas al pie no hay tal aclaración, pero sí hay algunas dignas de ser tenidas en cuenta. Aquí se las reproduce en resumen:

a) La evolución de la recaudación de aranceles externos no tiene relación directa ni proporcional con respecto a las variaciones de valor de las importaciones debido a que existen distintas tasas arancelarias según el origen de las mercancías y de los acuerdos comerciales que amparan su introducción al país. b) El Departamento de Estadísticas del Sector Externo del BCP realiza un tratamiento de revisión y ajustes a los datos de las importaciones que se reciben desde la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ese tratamiento consiste en reasignar en algunos casos el país de origen para productos comprendidos dentro del Capítulo 27 dedicado a “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales”.

Estas notas tienen como base los datos contenidos en el mismo documento aduanero, por lo que el valor y volumen del total importado no tendrá modificación, pero disminuirá la participación de las compras desde el Mercosur y se incrementará la del resto del mundo. Este ajuste se realiza con el objetivo de contar con informaciones consistentes y comparables, escribe el BCP, considerando el continuo proceso de revisión que se desarrolla en el ámbito del Mercosur sobre las estadísticas bilaterales del Comercio Exterior entre los socios.

BRASIL, UNO DE LOS MAYORES. La frecuente expectativa suele ser que Brasil, como origen de las importaciones, debería ocupar el Nº 1 en la correspondiente estratificación. No obstante, ya una somera revisión de las mencionadas estadísticas oficiales da cuenta de que ese país de mayor poderío en Sudamérica es ciertamente uno de los más importantes en el flujo de los productos exportados a Paraguay, pero no el mayor. En el año en curso, las importaciones de Paraguay desde Brasil hasta setiembre de 2022 ascendieron a USD 489,9 millones en valor “Free on Board” (FOB), encontrándose ellas entre las mayores en valor tomando el universo de países ex-portando a Paraguay. Valga la aclaración de que estas son importaciones registradas o legales. Debe estimarse adicionalmente las importaciones de contrabando en volumen y valor. Tradicionalmente el comercio no registrado suele ser mayúsculo en nuestro país.

CHINA, LA MAYOR EXPORTADORA A PARAGUAY. En materia de comercio registrado o legal, el primer puesto en el ránking de las importaciones de Paraguay en ese periodo lo tiene la República Popular de China o Continental con USD 628,8 millones FOB. Debe aquí también estimarse adicionalmente volumen y valor del comercio no registrado y/o indirecto. Esto último, lo indirecto, es una descripción del comercio a través de terceros países que Paraguay realiza con el gigante comunista. Suele referirse a ambos (no registrado e indirecto) como nada despreciables. No obstante, es mejor cerciorarse de que eso es así efectivamente. Esto resta por hacer. Son trabajos de investigación los que quedan pendientes, tanto en el caso de Brasil como el de la China roja. Interesante de destacar para el lector no informado es que la China Continental somete a represalias a aquellos países, entre los que se encuentra Paraguay, que mantienen relaciones de todo tipo con la República de China (Taiwán), la democrática. A Paraguay teóricamente no le está permitido exportar a la China continental mientras mantenga dichas relaciones con Taiwán. La expresión “teóricamente” hace referencia a que en la práctica nuestro país sí realiza también exportaciones a la China comunista, pero solo en forma indirecta a través de terceros países. Esto último también precisa ser mejor investigado todavía.

(continuará).