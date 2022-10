Implantan células cerebrales humanas en ratas jóvenes

Un equipo de científicos consiguieron implantar cierto tipo de células cerebrales humanas en unas jóvenes ratas para estudiar mejor los trastornos siquiátricos complejos, como la esquizofrenia, con la perspectiva incluso de probar tratamientos, reveló un estudio publicado el miércoles.

Es muy difícil estudiar las enfermedades siquiátricas porque los animales no las padecen igual que los humanos, que por su parte no pueden ser los sujetos de experimentos in vivo.