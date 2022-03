Imparable: Petróleo continúa escalando y llegó a 115 dólares

Según el reporte del portal web PrecioPetroleo.net, el Brent estuvo cotizando a 112,85 dólares, mientras el WTI a 110,17 dólares. Otro portal señala que el primero estuvo a USD 114,96 el barril, mientras el segundo a 112,72 dólares.

Según referentes del sector privado, el WTI quedó en 112 dólares y que el pasado jueves llegó a estar 116,5 dólares en un momento dado del día.

La proyección que se realiza en coincidencia por el Gobierno y los emblemas privados es que mientras siga el conflicto entre Rusia y Ucrania no va a frenar el incremento del petróleo y sus derivados.

El propio presidente de Petropar, Denis Lichi, sostuvo que desde el martes pasado en adelante el gasoil refinado estuvo subiendo 100 dólares el metro cúbico, aspecto que se traduce en una suba de 700 guaraníes por día y ya viene sumando más de 1.400 guaraníes por litro el precio en origen. No obstante, aclaró que estos son precios a futuro y que, de momento, los precios actuales se van a mantener durante todo el mes de marzo.

Las naftas y el gasoil tuvieron un incremento de G. 500 por litro desde el martes pasado. El Ejecutivo determinó que para evitar una suba mayor se mantenga la reducción del impuesto selectivo al consumo (ISC), tanto para el diésel Tipo lll como para las naftas.

No obstante, en caso de que no se produzca un freno a la suba de los precios internacionales, los combustibles van a sufrir un nuevo reajuste. Desde el año pasado ya se produjeron en total siete incrementos.

FONDO. Por su parte, el gerente general de Copetrol, Jorge Cáceres, manifestó ayer que no tienen conocimiento sobre el proyecto que está estudiando el Ejecutivo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y Petropar, a fin de crear un fondo de estabilización de precios de los combustibles. Apuntó que no podía dar una opinión porque aún no fue compartida con el sector privado la iniciativa.

Lichi apuntó que la creación del fondo es considerada una de las maneras de enfrentar la suba de los precios internacionales y tratar de que se estabilicen. Dijo que otra opción que están viendo es tratar de conseguir derivados más baratos de países amigos.