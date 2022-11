Ilusionados en que se puede recuperar el terreno perdido

En este nuevo camino se avizora un panorama más alentador con una producción incluso que nos permite pensar que se puede. La idea de Barros Schelotto es mantener el formato, no modificar mucho la plantilla y utilizar las piezas donde corresponden. De momento aún no se conoce oficialmente si las eliminatorias arrancarán en marzo del próximo año; la petición la hizo la propia Conmebol a la FIFA y falta la determinación que permita salir de la duda. Esto incluso con referencia a lo que señaló el DT argentino que si no se inician en el primer trimestre 2023, servirá para más ensayos, puesto que saltará para junio la apertura de las clasificatorias. No vendría mal el tiempo para ajustar detalles y la propia planificación previa a la disputa oficial. Por Sudamérica

Ya hablado de lo nuestro, los que representan a nuestro continente están listos para la largada. Hoy, Ecuador hace su debut enfrentando a Qatar en el cotejo inaugural. Será la cuarta participación de arrastrando una expectativa notable en su país, luego de haber tenido presencia en 2002, 2006 y 2014. Los ecuatorianos comparten el grupo con el anfitrión, Países Bajos y Senegal.

Argentina será el segundo en Sudamérica en pisar el campo cuando pasado mañana choque con Arabia Saudita para posteriormente hacerlo ante México y Polonia. Los albicelestes están pasando un periodo espléndido y son candidatos. Uruguay, que de la mano de Diego Alonso se apresta a debutar este jueves midiendo a Corea del Sur. Su plantel es bastamente respetado y contando con jugadores de alto nivel despertando en su afición mucha confianza. Comparte la serie con Portugal y Ghana. Brasil siempre favorito y el más ganador en las Copas del Mundo también arrancará el 24 ante Serbia. Más tarde lo hará ante Suiza y Camerún. En los papeles previos no tendría que tener problemas para avanzar. Esta es la cartelera para los cuatro sudamericanos donde clasifican dos por serie. Supremacía

La diferencia de Europa y América se abrió en cuestión de títulos. Tenemos que remontarnos al 2002 para encontrar al último campeón sudamericano que fue Brasil. Posteriormente las coronas fueron para Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018, siendo protagonistas en instancias decisivas equipos de un mismo continente, como fueron Francia y Croacia en Rusia. Veremos ahora el desenvolvimiento y si se rompe la hegemonía dando la sensación que argentinos y brasileños pueden hacerlo, sin descartar a Uruguay, que por tradición siempre da pelea.

El historial señala a Brasil con 5 Copas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Alemania con 4 (1954, 1974, 1990 y 2014), Italia 4 (1934, 1938, 1982 y 2006), Argentina 2 (1978 y 1986), Francia 2 (1998 y 2018), Uruguay 2 (1930 y 1950), Inglaterra 1 (1966) y España 1 (2010). El puntaje global entre América y Europa da ventaja al Viejo Continente con 12 Copas en total contra 9 por parte de Sudamérica. Estaba parejo hasta el 2006 puesto que los europeos se llevaron los trofeos de ahí en adelante. Para cerrar y volver a la nostalgia, se nos representa el 2014, cuando Argentina jugó la final con Messi perdiendo 1-0 ante Alemania con el gol de Mario Gotze, que luego de cinco años fue nuevamente convocado a la selección germana. Representación femenina

Sin ninguna duda las mujeres fueron ocupando espacio en el arbitraje a tal punto que para el gran evento que arranca hoy fueron citadas seis en total, tres principales y tres asistentes. Los nombres que harán historia son: Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), mientras que las auxiliares serán Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

Como se aprecia, hay dos americanas siendo una brasileña y la otra mexicana. De los varones fueron distinguidos como árbitros principales: Raphael Claus (BRA), Andrés Matías Matonte Cabrera (URU), Kevin Ortega (PER), Fernando Rapallini (ARB), Wilton Sampaio (BRA), Facundo Tello (ARG) y Jesús Valenzuela (VEN).