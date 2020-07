Identifican las células culpables de que embriones no se implanten en útero

En la investigación que pretende identificar las células culpables que de que embriones no se implanten en el útero, que se ha presentado este lunes en el congreso virtual de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE 2020), han participado el profesor Jan Brosens, experto de la Universidad de Warwick, y la doctora Alexandra Almansa, participante del programa de doctorados industriales promovido por la Generalitat de Cataluña.