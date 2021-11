Identifican a 11 grupos criminales brasileños que operan en Paraguay

El grupo más fuerte y una de las principales amenazas para la seguridad nacional sigue siendo el Primer Comando de la Capital (PCC), formado en el interior de las cárceles de São Paulo, Brasil, y que se expandió a muchas ciudades del vecino país y también hizo su arribo en el Paraguay.

El subcomisario Pedro Lesme indicó que el grupo capta, principalmente, a sus miembros en el interior de los centros penitenciarios.

“El año pasado, realizando un estudio llegamos a la conclusión, en cifras estimativas, que el PCC tiene alrededor de 750 miembros en el país”, explicó el jefe policial.

Para Lesme, el grupo está tan arraigado que sus principales líderes ya dejaron de ser brasileños. “Son 7 a 9 los principales miembros que lideran pero no queremos dar los nombres”, agregó.

Al PCC se le atribuyen además del tráfico de drogas, su responsabilidad en casos de sicariato, de robos a transportadores de caudales y de entidades bancarias, entre otros crímenes.

El Comando Vermelho (CV) es otro de los grupos antagónicos que también arribaron a Paraguay, atraídos principalmente por el tráfico de drogas.

LOS OTROS. Los demás grupos citados por las autoridades son ramificaciones de estos.

De entre ellos, se destaca El Bonde Dos 40 o B40, que surge en el interior de las cárceles del estado de Maranhao, en el año 2007, se caracteriza por realizaciones de robos, asaltos, secuestros y el tráfico de drogas.

Por su parte, la organización Familia do Norte surgió en la región del Amazonas; se encuentra liderada por los narcotraficantes Zé Roberto da Compensa, João Pinto Carioca e Gelson Carnaúba y también ya se tienen indicios de su presencia en el país, incursionando en el tráfico de armas y de drogas.

Las autoridades afirman que los grupos trabajan en el interior del sistema penitenciario y también fuera de ellos, en ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero o Ciudad del Este.

A los grupos extranjeros, se suma el clan Rotela, de procedencia 100% paraguaya, liderado por Armando Javier Rotela y que cuenta con número importante de adeptos dentro de las cárceles del país.

Actualmente, la organización, dedicada al microtráfico tras las rejas, se disputa el control del negocio con los grupos criminales brasileños, principalmente con integrantes del PCC.



GRUPOS INFLUYENTES EN EL PAÍS

Primeiro Comando da Capital (PCC)

Comando Vermelho (CV)

Os Hermanos

Os Tauro

Amigos dos Amigos (ADA)

Tercer Comando Puro

Primeiro Grupo Catarinense (PGC)

Guardioes do Estado do Ceará

Sindicato do Crime

Bonde dos 40 (B40)

Familia do Norte (grupo en crecimiento)