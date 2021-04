Ideas para agasajar a la futura mamá de manera segura

Para evitar la exposición y sin dejar de lado los festejos de baby shower y fiesta de revelación del sexo del bebé, existe una gran variedad de alternativas para poder agasajar a las futuras mamás sin necesidad de contacto. A continuación, la organizadora de eventos, María Helena Carrón cita algunas opciones para tener en cuenta a la hora de organizar estas celebraciones.BABY CARAVANA SHOWERMuchas actividades cotidianas se detuvieron con la llegada de la pandemia, pero los embarazos no forman parte de ese listado. Las futuras mamás tuvieron que pasar esta etapa en circunstancias distintas a las que probablemente se imaginaban. Sin embargo, y gracias a la tecnología actual, es que se puede mantener un contacto estrecho con los seres queridos, aunque no estén físicamente al lado.“El baby shower es una de aquellas tantas actividades que tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, y como la creatividad es infinita, las mamás y sus amistades se las arreglaron de igual manera para celebrar la llegada del bebé”, menciona María Helena.Teniendo en cuenta la nueva normalidad en la cual debemos convivir como sociedad, la nueva tendencia para agasajar a la mami es la baby caravana shower, un evento realizado de manera segura para la mamá, el bebé y los invitados.“Lo que buscamos es atesorar esos momentos importantes y especiales de una forma original y segura. Esta caravana nos acerca un poquito a celebrar la gran llegada. Los invitados pueden pasar con pancartas o sus vehículos decorados en honor al bebé”, describe la coordinadora.BABY SHOWER VIRTUALPara la familia y los amigos, es importante manifestar el cariño a la futura mamá. Estas circunstancias adversas no deben ser impedimento para saber cómo hacer un baby shower a distancia. Para realizar esta actividad de manera virtual, por medio de videollamadas grupales o reuniones zoom, según la experta, es fundamental encontrar el programa ideal para llevarlo a cabo.“Enviar invitaciones digitales con los datos del acceso a la reunión zoom, horario y demás datos de relevancia; esto ya se usaba desde antes de la pandemia, y es una manera económica de invitar formalmente a un evento; en este caso, una videollamada con fecha y hora de reunión”, refiere. Además se realiza la entrega de kit baby shower a las participantes. “Se puede proponer un menú de comidas y bebidas iguales para todos, con el fin de generar un sentimiento de unificación, como si se tratara realmente de un mismo lugar físico”, dice.El día del evento el equipo organizador hace entrega a cada invitada de su kit de baby shower, con la temática, el souvenir, el catering y los juegos a llevarse a cabo ese día.

Agasajo. Para evitar la exposición de la embarazada en los eventos sociales, existen alternativas. Una organizadora habla del tema.



Celebración a distancia

La baby caravana shower se celebra en la entrada de la vivienda de la agasajada, la cual se ambienta acorde al sexo del bebé, y de esta manera tener sana distancia con los invitados, que ellos pasen a saludar desde sus vehículos. Pueden acompañar los familiares de la casa durante el evento y lo más importante suele estar el papá presente, ya que toda la familia y amigos participan desde sus vehículos.

Además existen varias ideas originales para anunciar el género del bebé, con las que su pueden sorprender a la familia y amigos que podrían poner en práctica manteniendo el distanciamiento físico.