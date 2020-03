Humareda causa cuadros respiratorios que pueden confundirse con Covid-19

“Cuando la calidad de aire supera el límite de emisión de material particulado, como sucedió el año pasado con el incendio de Amazonas y el Chaco, empieza a generar síntomas respiratorios como rinitis alérgica o crisis asmáticas. Esta situación, sumada a la psicosis por coronavirus, genera una confusión porque ya las personas no van a distinguir si realmente están teniendo un cuadro infeccioso o es por humareda el malestar, y para más, la recomendación es que no acudan a los hospitales si no son casos urgentes”, señaló el doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.