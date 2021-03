Huguito volvió para dar pelea

“Mi lesión fue más grave que la de otros compañeros. Me decían que no me apure, que me tome el tiempo que me decían los doctores. Seguí eso al pie de la letra. Cuando empecé a trabajar en cancha, con pelota, con giro y no me dolía, en ese momento me sentía sin molestias; ahí me sentí preparado”, contó Huguito a Tigo Sports.

En tanto, ayer se celebró en redes sociales el cumpleaños Nº 81 de Luis Cubilla, el DT uruguayo multicampeón con Olimpia, quien marcó hito con el club a nivel local e internacional.