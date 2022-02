Hugo Velázquez: Cartes quiere llegar al poder para mantener sus negocios

El vicepresidente afirmó que el entorno de Horacio Cartes solo quiere llegar nuevamente al poder para manejar el Poder Judicial. Asimismo denunció que existen diputados a los que se les paga mensualmente para manejar el poder.

“Trabajamos mucho para llegar al poder y buscamos reivindicar a la dirigencia de base poniendo a los mejores políticos, los más capaces, en los cargos del Gobierno Nacional”, dijo Velázquez.

Lea más: Cartismo amenaza con causas judiciales a colorados oficialistas, denuncia Velázquez

El político colorado recordó que durante el gobierno de Horacio Cartes se dejó de lado a la dirigencia colorada y se colocaron técnicos que tenían prohibido recibir a los legisladores colorados para que estos no hagan pedidos.

“El ex gerente de la INC es ahora de su cementera, sacaron información privilegiada y ahora compiten contra el Estado y sacan a funcionarios capacitados por el Estado y los llevan a sus empresas privadas. El presidente de Petropar hoy es de su empresa Enex”, dijo.

Autoconcesión

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, denunció que durante el gobierno de Cartes, el ex mandatario y el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona se autoconcesionaron por 40 años Tape Porã y el Puerto de Concepción y que ahora Horacio Cartes compró la empresa adjudicada.

Lea más: Velázquez convoca a entes vinculados a negocios de Cartes

“Ellos (cartismo) necesitan el poder para seguir manteniendo su privilegio. No pueden sacar su dinero ni por Foz. No saben qué hacer de su plata malhabida que salió del contrabando. Van a comprar todo el país porque no saben qué hacer de su dinero y no lo pueden sacar”, expresó.

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se postula como precandidato a la presidencia con miras a las internas de la ANR, donde tendrá como principal adversario a Santiago Peña, candidato de Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.