Hugo Díez Pérez, primer médico caído ante el Covid en Paraguay

Hace exactamente un año, el 7 de marzo de 2020, la palabra positivo para coronavirus inundó todos los medios por primera vez, con el primer caso de un compatriota de 32 años proveniente de Ecuador, que resonaba en un Paraguay que estaba próximo a una cuarentena total sin precedentes.

Unos días antes de ese anuncio, al otro lado de las noticias, en medio de sus tareas médicas, el doctor Hugo Díez Pérez percibía un gran cansancio acompañado de tos seca y episodios febriles. Esas dolencias lo acompañaron por unos días, hasta que el domingo 8 de marzo, el neurocirujano de 69 años, fue a urgencias del Hospital Bautista por dificultad respiratoria. Registraba solo 70% de saturación de oxígeno en sangre, lo que lo llevó directo a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en estado de observación con oxígeno y luego lo intubaron. El Dr. Díez Pérez permaneció en UTI unos 12 días y el 20 de marzo, se convirtió en el primer fallecido por Covid-19 del país. Su caso fue por compartir un mismo consultorio con un médico que atendió a un positivo proveniente de Argentina, trascendió un tiempo después. Es difícil no pensar cómo sería si se hubiese contagiado en este tiempo, reflexiona Guadalupe Díez Pérez, hija del médico. “Ahora se saben muchas cosas sobre el tratamiento, se hacen otros estudios como el dímero D”, comparte. A Díez Pérez se le realizó un panel viral en busca del microorganismo que estaba causando su descompensación, por ese entonces inexplicable. Guadalupe destaca que su padre sospechaba que podría ser Covid. “Háganme la prueba para coronavirus”, fue lo que pidió el Dr. Díez Pérez al llegar al Bautista, según se enteró su hija a través de los profesionales que lo recibieron. “Él tenía muchísimo miedo del Covid, estaba preocupado porque yo tenía que viajar a España, el 12 de marzo, no quería que viajemos, esto va a venir decía, por eso cuando llegó a Urgencias del Bautista, lo primero que le dijo a los médicos fue “háganme la prueba del coronavirus”, tenía miedo, consumía mucho las noticias sobre el avance del coronavirus en el mundo”, recalca Guadalupe, quien es médica en siquiatría. LA VIDA EN LA PROFESIÓN El doctor Hugo Díez Pérez era coronel retirado. Realizó su residencia y prestó servicios en el Hospital Militar en Neurocirugía, área en la que se especializó en España, gracias a una beca de las Fuerzas Armadas. Antes realizó sus estudios de Medicina en Argentina hasta que un episodio traumático lo devolvió al Paraguay. “Él estudió Medicina en La Plata, en la época de la dictadura en Argentina. Estando allá una vez lo secuestraron por error, le vendaron los ojos, y casi lo asesinaron. Ahí nomás se dieron cuenta de que no era él a quien buscaban y lo tiraron en el monte, se asustó, volvió a Paraguay y terminó la carrera aquí”. refiere Guadalupe Díez Pérez debía cumplir 70 años en junio, fecha que quería celebrar con una gran fiesta, en coincidencia con su compañera de vida por 35 años, su esposa, quien le pidió que aproveche el encuentro para anunciar su retiro —cuenta como anécdota Guadalupe—; él, de forma contundente, respondió que no. Díez Pérez fue uno de los profesionales de blanco que presentaron la acción de inconstitucionalidad por la ley que instaló la jubilación automática por edad. Así, sustentado en la no discriminación por sexo, condición o edad, el médico solicitó seguir con su labor al servicio público. “Le salió la inconstitucionalidad. Tenía que firmar sus papeles a principios de este año, esto le permitiría seguir trabajando en el Hospital de Luque”, dice Guadalupe. Y más allá de su faceta de médico, su hija lo recuerda alentando al Ciclón en todos los partidos, haciendo planes de viaje para seguir a su amado Cerro Porteño o vibrando en el estadio, al que nunca faltaba. INCERTIDUMBRE Como el primer caso grave en el Paraguay, la familia y el plantel médico no contaban con mucha información, apunta Guadalupe, quien además en ese entonces estaba embarazada y no le permitieron ir al hospital. “No había una buena comunicación, nada era seguro, le hicieron un panel viral completo y ese lunes después de la confirmación del primer caso, decidieron hacerle también el PCR; para el martes a la noche se tuvo el retorno del resultado”, rememora la hija. Y agrega: “Yo creo que el ministro fue el primero en enterarse del positivo, antes que nosotros, porque cuando nosotros nos enteramos ya estaba la cuarentena declarada”. En cuanto al momento del contagio, a un año, todavía se preguntan si fue por contacto con el paciente, con el médico que lo revisó o por el espacio del consultorio compartido en el Hospital Bautista. “Es incierto, porque lo que se sabe es que el paciente positivo consultó con el doctor Ramírez Nizza, pero tampoco fuimos a investigar la ficha ni nada. Lo que sí sabemos es que papá compartía el mismo consultorio, un lugar pequeñito. No sabemos si fue el doctor Ramírez Nizza o fue el paciente o si hasta mi papá fue el que le pudo contagiar al doctor Ramírez”, analiza Guadalupe. COVID EN LA FAMILIA En cuanto a los protocolos por contagio, Guadalupe resalta que solo su hijo accedió, luego de mucha insistencia ante el Ministerio de Salud, a hacerse la prueba de PCR que salió negativo al Covid-19 y se catalogó como un caso de dengue. “Fue un suplicio. Mi hijo fue el único que hizo fiebre, tuve que llamarle hasta al doctor Sequera (director de Vigilancia de la Salud), para que le hagan la prueba, cuando eso se hacían unas diez al día y se enviaban fuera del país. Jamás el Ministerio se acercó a nosotros, o nos dijo qué teníamos que hacer por el contacto, fue mucho insistir de nuestra parte para saber qué hacer”, enfatiza. El hijo menor de Guadalupe estuvo al cuidado de sus abuelos porque sus padres estaban de viaje, el pequeño y su hermano compartieron con el médico hasta el día antes de su internación. “Hasta ahora no sabemos si fue un falso negativo, él tuvo varios síntomas”, puntualiza. En la casa con el profesional convivieron su esposa, su hija menor Paloma y los nietos, ninguno se contagió. Incluso la esposa transitó la enfermedad recién este año y de forma asintomática obteniendo el alta hace unas semanas. A poco del primer aniversario de la partida de su padre, Guadalupe rememora con bastante cariño su vida, ella siguió sus pasos en la medicina porque él le inculcó el amor hacia la carrera y reflexiona el paso de la pandemia. “Hay gente que cree, pero no le tiene miedo. Pero también están los que no creen, esos son para mí un enigma, cómo no creer si hay evidencias científicas, si hay pacientes, con esos yo no puedo”, concluye.



