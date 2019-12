Huelga judicial deja funcionarios y abogados sumariados por la Corte

Los diez días de huelga judicial dejaron secuelas tanto para los sindicalistas como para los abogados. Esto, tras el levantamiento de la medida de fuerza que se dio el pasado jueves en el Poder Judicial.

Por el lado sindical, la Corte admitió el pedido de los abogados de no pagar por los días holgados y que no se compensarán las horas no trabajadas, conforme habían requerido los abogados.