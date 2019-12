Hubo fuerte cruce entre gobernador y diputada

El gobernador salió al paso y señaló que la legisladora está procesada por irregularidades en su gestión como gobernadora del periodo pasado.

La diputada sostuvo que la actual gobernación adjudicó por G. 680 millones para la construcción de cortafuegos, pero los lugareños no observaron ningún trabajo realizado. “Ante la consulta, el gobernador sale a decir que ha hecho el llamado pero que utilizó el dinero para pagar cuentas”, indicó.

“Es una respuesta increíble, para alguien que maneja recursos públicos, plata del pueblo. Para completar, la Gobernación adjudica el contrato millonario de G. 500 millones a una empresa de maletín, ligada al jefe de recursos humanos de la Gobernación”, fustigó la diputada.

Instó a las instituciones a realizar una fiscalización y a la Fiscalía a realizar una investigación ante la posibilidad de que haya un hecho punible.

En tanto, el gobernador Adorno se defendió y mencionó que “la parlamentaria no se queda atrás en la contratación de empresas de maletín”, y dijo que en su periodo de gobernadora contrató en tres ocasiones los servicios de la ex esposa del jefe de recursos humanos. “Contra los hechos que ella cometió nadie dice nada. Además debería rendir cuenta por los 1.000 millones que malversó y que obra en una carpeta fiscal”, fustigó el gobernador. Según Adorno, los ganaderos están queriendo que se le pague una deuda que ellos asumieron durante el combate contra incendios ya que la misma había adjudicado a una empresa la realización de cortafuegos que no se hicieron.