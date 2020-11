Hoy se movilizan para exigir juramento de abogada trans

Organizaciones defensoras de los DDHH como Amnistía Internacional, It Gets Better Paraguay y Codehupy son algunas de las que están haciendo campaña a través de las redes sociales para juntar la mayor cantidad de gente.

Pasaron cinco años desde que KimberlyAyala terminó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este, pero no puede ejercer la profesión porque no puede obtener la matrícula de abogacía.

ANTECEDENTES. Según la joven, existe discriminación por su identidad de género y por esa razón no se le permite jurar.

El argumento que sostienen desde el Palacio de Justicia es que su apariencia no concuerda con el nombre masculino que figura en su documento de identidad.

El pedido se basa en que la Constitución Nacional habla de la libertad de expresión de la personalidad, además de la igualdad de personas.

Al no poder ejercer el Derecho, Kimberly se gana la vida trabajando en una peluquería, según afirmó.