Hoy se lanza libro Paraguay: 34 años de Demosgracia

La publicación plantea el problema de la baja calidad de nuestra democracia y la falta de coraje y compromiso ciudadanos para impulsar cambios a partir del sufragio. Brítez hace un paralelismo entre 34 años que duró la dictadura y 34 años que cumple este mes la democracia.

En la etapa de opresión encuentra luchas heroicas para restaurar la democracia, sin embargo, en la etapa democrática ve solamente entrega, indiferencia y una actitud propia de pillos y oportunistas.

Advierte que si la ciudadanía (no la clase política, no los partidos políticos, no los líderes, sino el ciudadano mayor de 18 años) tiene poco tiempo para poner freno a esta orgía política en que ha convertido nuestra democracia la partidogracia, el Gobierno del país desde la residencia de uno de los conductores fuertes de turno.

Se tuvo un buen arranque al final del siglo pasado con el ejercicio pleno de las libertades públicos, la participación amplia, pero desde que el dinero llegó a las urnas todo comenzó a descomponerse, convirtiendo a nuestra democracia en una demosgracia, es decir, un régimen clientelar y prebendario que idiotiza al ciudadano.

El autor cree que de no corregirse el rumbo, a partir de las próximas elecciones, iremos en retroceso hasta colocar al país en la lista de víctimas de los populismos.