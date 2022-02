Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger

Respecto a las características del TEA, la Asociación Paraguaya de Padres y/o Tutores de Personas con TEA citan algunas dificultades que posee este síndrome para la interacción y la comunicación social, por un lado, e intereses restringidos y comportamientos repetitivos, por otro, y la importancia de examinar sensibilidades sensoriales inusuales, algo común entre las personas con autismo.

En las habilidades sociales y el control emocional, los mismos no disfrutan “mucho” del contacto social, puede no gustarles ser abrazados o besados. No tienen malicia y son sinceros. Hablan mucho de un tema de interés. No comprenden los sarcasmos, ironías o chistes; interpretan literalmente; poseen un lenguaje hipercorrecto.

Seleccionan con avidez información o estadísticas, vehículos, mapas, clasificaciones o calendarios. Ocupan la mayor parte de su tiempo libre en pensar, hablar, o escribir sobre un tema. Les gustan las asignaturas lógicas como Matemáticas y las ciencias en general.

A lo largo de los últimos años se ha mejorado tanto en el diagnóstico precoz como en la atención a los pacientes con este síndrome. A pesar de ello sigue siendo necesario conmemorar este día para dar visibilidad a estas personas y sus necesidades, además de concienciar a la sociedad sobre las dificultades a las que se enfrentan cada día.

Es por ello que se celebra todos los años el 18 de febrero, para recordar que aún queda un largo camino por recorrer.