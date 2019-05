Hoy declara diputada Amarilla en juicio oral

La diputada liberal Celeste Amarilla viuda de Boccia va a declarar hoy, a las 14.00, en el juicio oral y público contra el senador colorado Víctor Bogado, la supuesta niñera Gabriela Quintana y el ex jefe de Gabinete de Diputados Miguel Pérez, en el Palacio de Justicia de Asunción.

La legisladora había querellado a Bogado por calumniar la memoria de Franklin Boccia (su esposo), por decir que supuestamente el ya desaparecido político liberal había nombrado a la niñera de oro Gabriela Quintana cuando era titular en Itaipú. Amarilla advirtió que ante tamaña mentira no conciliará con el parlamentario e irá hasta las últimas consecuencias para llegar a la condena.

“Me parece miserable la mentira que hace (Bogado), para salvarse. Desde luego que lo querellaré porque tal vez pensó que como Anki ya no está no lo íbamos a defender. Estoy yo, están sus hermanos y no lo permitiremos”, había dicho la viuda del político liberal, quien hoy deberá testificar ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina.

Según la acusación fiscal, Quintana era funcionaria de Diputados, y fue contratada por la Itaipú el 4 de marzo de 2013, para luego ser comisionada de nuevo a la Cámara Baja, a pedido de Bogado.

En octubre del año pasado, la jueza Rosarito Montanía decidió elevar la causa a juicio oral tras cinco años de chicanas.

En ese entonces, Bogado entre lágrimas refirió “con el corazón en la mano” que era inocente.

Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández presentaron la acusación por presuntos delitos de estafa y cobro indebido de honorarios.