Horacio Cartes defendió a Ulises y criticó a los medios en Alto Paraná

Defendió a Ulises. Cartes dijo que no hay pruebas de lo que se le acusa a Quintana.

El ex presidente Horacio Cartes, Pedro Alliana, Alberto Alderete, entre otros referentes de la dirigencia colorada, participaron ayer de un acto en la ciudad de Hernandarias.

Cartes salió en defensa del procesado diputado Ulises Quintana, candidato a intendente de Ciudad del Este, de quien dijo haberlo conocido en su peor momento y que hasta el momento no le presentaron pruebas de lo que se le acusa. “Conocí a Ulises en el peor momento de su vida. Nadie hubiera querido tener que atender a su señora, su hermana en esos momentos desgarradores y hasta hoy yo no he recibido la razón por lo que tuvo que pasar lo que pasó. Este aroma a unidad, a triunfo, es Dios poniendo las cosas en su lugar, hermano”.

Lamentando la muerte del dirigente Carlos Aguilera, propuso que no se escuche más “a ninguna prensa”. “Nosotros tenemos lo que ellos no tienen, tenemos pueblo. Cuando hay una necesidad, fallece alguien, se necesita un cajón, remedio, lo que fuere”, agregó el líder de HC.

“Yo, particularmente, veo al Partido Colorado como un enorme tigre al que le están estirando el bigote”, alertó.