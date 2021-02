Homenaje a las mujeres paraguayas por su día

HISTORIA

En el año 1867, en plena Guerra de la Triple Alianza, mujeres de diversas clases sociales de todo el país se reunieron en Asunción para llevar a cabo la Primera Asamblea de Mujeres Paraguayas, donde propusieron entregar sus pertenencias para financiar los costos de la contienda. Esas valientes mujeres más adelante fueron denominadas Las Residentas. Idalia Flores de Zarza, escritora y líder en la valoración de la vida femenina, fue ideóloga de ese día conmemorativo. Propuso declarar el 24 de febrero Día de la Mujer Paraguaya; acompañó el proyecto la entonces congresista Carmen de Lara Castro, quien presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados que fue promulgado el 6 de diciembre de 1974. Sin duda, “la mujer paraguaya es la más gloriosa de América”, lo dijo el papa Francisco.

MENSAJES EN LAS REDES

Para homenajear a todas las mujeres del país, varias personalidades y figuras de medios ofrecieron mensajes en las redes sociales.

El diseñador Carlos Burró dejó su homenaje con una serie de fotografías de mujeres que lucieron sus diseños acompañadas con el hashtag #unamujerunvestido.

Óscar Acosta recordó a su madre con una fotografía. “En el Día de la Mujer Paraguaya, un homenaje de recordación a nuestras madres. Agradecimiento y sobre todo reconocimiento. ¡Muchas gracias!”, escribió.

El fotógrafo Javier Vera publicó la fotografía de Judid Galiano, la mujer paraguaya que se encuentra retratada en el billete de 20.000.

Otros se hicieron eco de la ola de feminicidios que se llevan a cabo últimamente y pidiendo menos violencia contra las mujeres.

“Me cuesta decir feliz Día de la Mujer Paraguaya porque todas estas últimas semanas tuve que presentar noticias de mujeres agredidas, golpeadas, amenazadas de muerte. Muy linda la historia de las mujeres que dieron todas sus joyas para la causa de la Guerra contra la Triple Alianza, pero estoy más preocupada por el presente y el futuro de los niños, las niñas, los adolescentes y de las mujeres. Ahí está mi preocupación y mi pesar, pesar que me impide estar toda contenta festejando este día. Cuando a los varones se les enseñe a respetar a las mujeres, a aceptar que no es no, a entender que las mujeres no son de su propiedad... Ahí tal vez festeje. Cuando las mujeres tengamos garantías, tranquilidad, cuando no se nos revictimice, cuando se nos crea, cuando se nos proteja y asista a la primera denuncia... Ahí tal vez festeje. Cuando disminuyan los números de abusos, agresiones, asesinatos, intentos de asesinatos a las mujeres, cuando se tire a la basura el constructo ese de ‘sexo débil’ ahí´, tal vez festeje”, escribió en las redes la conductora de radio y tevé Kassandra Frutos. Por su parte, Walter Evers comentó: “Feliz Día será el día que se acaben los homicidios, feminicidios, violaciones, violencia doméstica, acosos, abusos, pedido de cuota alimentaria, cosificación, etc., etc., etc.”.

NUEVO TALLER

En tanto que, en el marco del Día de la Mujer Paraguaya, la primera dama Silvana Abdo inauguró el primer centro de exposición y taller de costura del programa Cimentando Sueños en el Centro Cultural y Artesanal Tejedoras del Ñandutí en Itauguá. Allí las maestras artesanas recibirán capacitaciones, equipos, maquinarias, materiales, mobiliarios y vestidos de novia italianos, donados por la Organización Internacional Ítalo latinoamericana.