Hombre denuncia un “terrorismo de Estado”

Cándido Alberto Brizuela, artesano de Areguá e integrante de un grupo de escrache, denunció que no tiene respuesta de la Fiscalía en su caso abierto por amenaza y saqueo en el Centro de Producción Cerámica de Areguá (Ceproca), institución donde es presidente y encargado.

Cuenta que en febrero pasado personas fueron a atropellar y sacarlo a la fuerza de la institución, bajo amenaza de muerte, y alega “terrorismo de Estado”, porque la Fiscalía se niega a recibirle cualquier documento.

Señala que quienes están detrás de los hechos son políticos de HC y que le sacaron del lugar porque supuestamente había robado G. 50 millones y se escondió.

“Me hicieron una trampa la gente de Tadeo Rojas, del intendente de Areguá y otros que se juntaron y me hicieron una asamblea donde me destituyeron con gente que no son socios”, refiere.

Dice que todos los días recibe escraches, amenazas y que tiene todas las pruebas, pero que el Ministerio Público no le recibe. Asegura que ya solicitó recusación de la fiscala Mirta Ortiz y que llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar.

La fiscala, por su parte explicó que ya fue recusada hace meses y que el fiscal Néstor Cañete lleva la causa. “El se molestó porque pedí un informe en donde él había realizado un préstamo (los G. 50 millones)... y él no pudo responder ante ello, cuando pedí ese informe me recusó”, aseguró. El fiscal Cañete dice que está pendiente un informe de Contraloría del destino de los 50 millones que se le acusa de haber malversado.