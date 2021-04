Hollywood está listo para unos Oscar pandémicos

El evento culminante de la temporada de premios de Hollywood se postergó dos meses y se realizará principalmente en la Union Station de Los Ángeles, elegida por sus espacios para aplicar el distanciamiento social en esta gala de la era del Covid-19.

La gala arrancará a las 20:00 (hora paraguaya) y será transmitida en español por TNT.

En un guiño a las circunstancias únicas del año pasado, los 93º premios de la Academia dejarán una gran huella: La presentación de los premios honoríficos y los números musicales se dividirán entre un teatro de Hollywood y el nuevo museo de cine de la Academia, mientras que los nominados europeos que no puedan viajar a Estados Unidos se reunirán en los “centros” de Londres y París.

Son ocho las nominadas a mejor película en esta ceremonia: Mank, The Father, Nomadland, Judas and The Black Messiah, Minari, Sound of Metal, Hermosa venganza y El juicio de los 7 de Chicago.

favorita. Los pronósticos sitúan una cinta como la mayor favorita de la gala: Nomadland. “No puedo imaginar que Nomadland no gane el gran premio. No puedo imaginar que Chloé Zhao no gane como directora”, dijo a AFP el periodista de Variety Marc Malkin. “Pero como siempre digo sobre este año: Ha sido todo tan extraño que nunca se sabe”.

La road movie de Zhao relata el modo de vida de la gente que recorre el territorio estadounidense en camionetas en busca de su precario sustento tras la crisis financiera. Muy elogiada, ganó los principales premios de los festivales el otoño boreal pasado y ha dominado la temporada de premios de este año, más extensa de lo habitual y en gran parte virtual.

La directora de 39 años, nacida en Pekín, es “una apuesta segura: Votarán por ella incluso si no han visto la película”, dijo en Deadline, el columnista Pete Hammond.

“En este momento es muy respetada y muy querida en la comunidad de directores”, dijo a la AFP un votante de la Academia que pidió no ser identificado.

opciones. Si hay alguna película que puede rivalizar con Nomadland, es El juicio de los 7 de Chicago, que ganó el primer premio del gremio de actores de Hollywood.

Su eventual triunfo le daría a Netflix por primera vez el mayor galardón de la industria, en un año de cines cerrados que estuvo gobernado por el streaming.

“No es inconcebible”, dijo Hammond, señalando sin embargo que el thriller Hermosa venganza, y el drama de inmigrantes Minari podrían dar una sorpresa.



Ceremonia

Evento: 93ª edición de los Premios Oscar, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Fecha: Domingo 25 de abril.



Hora: Inicia a las 20:00, de nuestro país.



Locación: Teatro Dolby y el Union Station, en Los Ángeles (EEUU).