Históricos fracasos de privatización generan duda y alerta por nueva ley

El proyecto es impulsado por el cartismo, presentado por el diputado Edwin Reimer, y apoyado por colorados oficialistas y por la bancada del Partido Patria Querida.

El liberal llanista Enrique Mineur calificó la propuesta como un grave error geopolítico y que si la ANDE pierde el dominio de la energía, se estará al filo de la pérdida de soberanía de uno de los factores fundamentales en la estructura del Estado. Recordó, además, que todos los casos de privatización en Paraguay fueron un fracaso y citó a Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), Flota Mercante del Estado (Flomeres) y Aceros del Paraguay (Acepar), entre otros.

“Ningún sistema de privatización en el Paraguay funcionó. Privatizamos nuestra línea aérea, privatizamos la flota mercante, pero hoy promocionamos al país como el tercero que tiene la mayor cantidad de barcazas en el mundo siendo un país sin litoral, utilizando nuestra riqueza hídrica, y promocionamos como nuestra gran panacea, de que vamos a tocar el ambiente generando condiciones hídricas en nuestros principales ríos, el dragado de ríos. Tenemos que entender que decisiones de este tipo generan pereza en las instituciones y los territorios que están convocados para generar nuevos procesos de integración están llamados a que las instituciones tengan un papel no conductor, sino estratégico en las condiciones del ejercicio de la soberanía. No tenemos control aéreo, no tenemos aviones, pero nosotros estamos tratando la ley de derribo de aviones. ¡Cómo carajo vamos a echar los aviones que están al servicio del crimen organizado, del narcotráfico! No nos vamos a la raíz del problema y decimos que no le podemos dar plata a la Fuerza Aérea porque son todos unos haraganes. ¡Cómo piko un Estado no va a tener aviones, de combate! Y acá en el seno donde se estudian las leyes estamos estudiando una ley de derribo de aviones, mba’e piko péa (que es esto)”, exclamó Mineur.

El diputado del PPQ Sebastián García apoyó la propuesta de Reimer diciendo que las cooperativas del Chaco son ejemplo de desarrollo económico y que el proyecto es una reivindicación histórica para poder concretar inversiones. “Seguimos huérfanos de una política energética integral por parte del Poder Ejecutivo, por eso estos proyectos se postergan”, reclamó.

El diputado de Honor Colorado Justo Zacarías indicó que la carta orgánica de la ANDE permite las concesiones de energía, como se hizo con Clypsa en Villarrica. Manifestó que en este caso, por un amparo, se cometió una injusticia ya que se otorgó la energía en una tarifa menor, lo que no sucederá con el Chaco.