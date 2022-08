Hijos de ex poderosos siguen colgados de la función pública

Arturo Enrique Peralta Cogliolo, hijo del ex rector condenado por corrupción, Froilán Peralta, logró conseguir nuevos empleos en el sector público, luego de haber sido señalado como supuesto planillero del Rectorado, cuando su padre era el hombre fuerte.

De acuerdo con los antecedentes, Peralta Cogliolo alcanzó a sortear y distanciarse del escándalo de corrupción de su progenitor. No obstante, luego siguió gozando de un ingreso en la función pública.

Tras la caída de Froilán en el 2015, derivada de la lucha estudiantil universitaria “UNA No Te Calles”, consiguió ubicarse desde el 2017 hasta el 2018 en la Municipalidad de San Lorenzo, donde su tío, Nelson Peralta, era concejal. Y desde el 2019 hasta la actualidad está como funcionario contratado de la Dirección de Digesto Legislativo de la Cámara Alta.

Los datos públicos oficiales de la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), como también del Senado, refieren que durante su estancia en la Comuna sanlorenzana percibía, hasta su salida a fines del 2018, G. 2.909.800 guaraníes.

Desde el 2019, Arturo logró mejorar considerablemente sus ingresos luego de ser contratado como asesor de Digesto Legislativo en el Senado, donde empezó con un sueldo de G. 4.500.000 y actualmente es de G. 6.500.000. Cumple funciones de informático, según los informes recibidos de la citada dependencia.

El Poder Legislativo es uno de los estamentos más cuestionados por el manejo de sus recursos humanos y donde se denuncian contrataciones innecesarias de parientes, “ahijados” o punteros políticos, con altos sueldos y que no cumplen una labor específica requerida.

ANTECEDENTES

Los informes surgidos durante el caso “UNA No Te Calles” que tumbaron al entonces rector de la Universidad Nacional, Froilán Peralta, por lesión de confianza, mencionan que Arturo figuraba como funcionario del Rectorado.

Asimismo, durante la investigación fiscal, entre los documentos recuperados que la funcionaria María del Carmen Martínez, ex directora de Talento Humano y que también fue condenada con Froilán, intentó sacar de la sede del Rectorado, figuraba el nombre de Alejandra Corrales, entonces esposa de Arturo.

El documento era una resolución de mayo de 2015 por la cual se estableció asignar a la mencionada nuera de Froilán funciones en la Dirección de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Asunción.

Alejandra figuraba como funcionaria del Rectorado desde el 1 de febrero de 2015. El documento estaba arrugado, demostrando una abierta intención de destruir el mismo para evitar que llegue a los fiscales que investigan las irregularidades cometidas en el Rectorado por Froilán Peralta.

Arturo contrajo matrimonio con Alejandra en enero del 2013. El asesor actual del Senado también figuraba en la lista de funcionarios del Rectorado. La investigación fiscal no llegó a una conclusión.

Su llegada al cargo como asesor estaría ligada a los lazos políticos dejados en la estructura de la ANR a nivel familiar.

2.909.800 guaraníes fue el salario que percibió en el 2018 Peralta Cogliolo cuando estaba en la Comuna de San Lorenzo.

6.500.000 es el salario que percibe actualmente el hijo de Froilán como asesor informático en la Cámara Alta.

“No es extraño, porque hay estructuras consolidadas”

Liz Guillén, líder del grupo universitario “UNA No Te Calles”, manifestó que no le extraña que uno de los hijos del ex rector Froilán Peralta, condenado por lesión de confianza, logre mantenerse en la función pública.

Apuntó que durante la lucha que desembocó primero en la renuncia de Froilán y las primeras investigaciones, se hablaba de que Arturo Peralta estaba como profesor, pero luego pasó desapercibido.

“Pasa que cuando el entonces rector salió no es que se haya desarticulado toda la estructura y entorno operativo que denunciamos. Además, los que estaban bien posicionados en la ANR siguieron”, enfatizó.

Sobre el punto, dijo que el hermano del ex rector Nelson Peralta, entonces concejal de San Lorenzo, también luego las publicaciones decían que trabajaba con el gobernador de Central Hugo Javier.

“Hay estructuras políticas consolidadas detrás. Cuando Froilán renunció se fue expandiendo a otros decanos y demás. Incluso, había muchos estudiantes que eran partidarios y piezas políticas de Froilán que tampoco tuvieron seguimiento. No hubo una investigación profunda”, remarcó.

Finalmente, Guillén apuntó que es por esto que no “es extraño que pase, porque el entorno de parentesco de Froilán no se expuso en el escenario como su caso en particular y varios nombres se limpiaron en el transcurso del proceso”.

“Es un funcionario eficiente y muy responsable”

La directora de Digesto Legislativo del Senado, Blanca Valdez, dijo a ÚH que Arturo Peralta es un funcionario responsable que cumple muy bien su trabajo en el área informática.

Indicó que ella misma había solicitado un profesional de esta especialidad y fue elegido entre varios postulantes. Explicó que no se realizó un concurso debido a la falta de presupuesto y que Peralta está ayudando bastante en un proyecto con Koica para desarrollar el Digesto Legislativo y que previamente pasa por depurar todas las normas, que antes lo hacía la Comisión Nacional de Codificación.

“Esta personas es muy eficiente. Es mi apoyo cuando hay sesión, en el tema de los servidores y el desarrollo tecnológico de avances. Tiene mucha formación en esto y cada vez se necesita más a esta clase de profesionales”, remarcó.

Valdez apuntó que este caso no se trata de una contratación de las que se cuestionan mucho al Parlamento. Agregó que cada año se renueva el contrato y que el funcionario en cuestión cumple horario y trabaja hasta horas extras, en las comisiones y también en horarios extendidos durante la pandemia.

“Es un buen funcionario y trabaja a full en lo que sabe, que es la informática. Para mí es importante porque ayuda en todo lo que se necesita Quizás lo persigan solo porque es hijo de Froilán”, enfatizó.