Hijo de Perla de Vázquez se ufana de apoyo de un supuesto narco

José Luis Vázquez Acosta, hijo de la ex legisladora y actual precandidata a diputada de San Pedro, Perla Acosta de Vázquez (ANR, cartista), admite en un material audiovisual, al que accedió en exclusiva ÚH, contar con el respaldo de un supuesto narco.

José Vázquez, más conocido por el alias de Moreno, afirma en el video que su “socio narco” le ayudaría a cubrir parte de un monto que el mismo debía devolver a ilusos que le pagaron por puestos de trabajo de Yacyretá, los que aparentemente nunca existieron.

Asimismo, José Vázquez implica a sus padres Perla Acosta y el ex diputado Juan José Vázquez, quienes, asegura, sabían sobre los “cupos” supuestamente disponibles en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la condición de pago para acceder a ellos.

Una denuncia radicada ante la Fiscalía el pasado 10 de octubre relata el modus operandi de Moreno Vázquez, quien supuestamente llegó a cobrar sumas de dinero a más de 100 personas, con la falsa promesa de que serían incorporadas al plantel de funcionarios de la EBY.

ÚH accedió en exclusiva a varios audios de WhatsApp y un video, los cuales fueron ofrecidos como pruebas al Ministerio Público.

A continuación, transcribimos parte de un material audiovisual, el que podrá observar y escuchar en la versión digital de esta entrega.

El video es de fecha 11 de agosto pasado y corresponde a una reunión entre Moreno Vázquez y la persona que posteriormente promovió la denuncia en su contra.

Según el relato de la denunciante ante la Fiscalía, hizo entrega de un total de G. 55 millones al sindicado, monto que logró reunir con familiares, amigos y vecinos, quienes estaban interesados en las supuestas vacancias.

Vázquez (V): –¿Piensan que nosotros les mentimos?

Denunciante (D): –No, ellos piensan que yo usé toda la plata, a mí ya me tratan de estafadora.

V: –Si vos ves los mensajes que yo recibo.

D: –Sí, pero Moreno, por trabajar en Yacyretá, imaginate un poco. Hace cinco meses ya.

V: –Yo entiendo, yo sé.

D: –¡Cinco meses!, era para un rato nomás.

V: –Para unos días era, yo sé.

El hijo de los conocidos políticos sampedranos adujo ante el reclamo por el tiempo transcurrido sin novedades sobre los supuestos contratos, que esto se debía al escándalo suscitado por el polémico caso de la ex funcionaria de la EBY Fátima Saucedo.

V: –Pero en eso nosotros no tenemos nada que ver, les dije yo. Nosotros cumplimos, conseguimos la plata y pusimos. Nosotros hicimos todo como querían y nunca hubo problema. Es la primera vez que está tardando demasiado esto, cuatro meses hace que algunos están esperando.

D: –Yo estoy pasando demasiado mal, nadie tenía intenciones de ser planillero, todos querían trabajar. Son gente pobre que necesitan, que prestaron la plata para eso, es demasiado.

En medio de la conversación, Vázquez revela que sus padres están al tanto de la situación y que el supuesto contacto en Yacyretá lo consiguió a través de ellos.

D: –Pero, ¿tu mamá y tu papá saben? Yo no creo que sepan.

V: –¿Querés que esta noche te llame estando con ella y te haga videollamada? Claro que saben, ellos se cuidan nomás, personalmente quieren hablar, no quieren hablar mucho por teléfono.

D: –Pero yo quise hablar con ella personalmente y no se hizo encontrar.

V: –No, estaban con mil problemas nomás, va a reunirse a la hora. Y claro que saben, qué no van a saber. O vos pensás que de dónde yo quité el contacto para tener en Yacyretá, ¿mío nomás?, de ellos.

V: –Cuando hables con mamá y eso te vas a dar cuenta, estafa no es, no sale nomás todavía, entendés, eso no es luego de ninguna manera.

D: –¿Y el brasilero que te iba a dar (el dinero) y toda la historia?

V: –Y ese es el que me va a dar mañana.

D: –Y, ¿por qué mañana?, ¿por qué no fue ayer?

V: –Y porque no pudo, mañana para las 09:00 recién me va a dar, me dijo. Ese es mi socio narco el que me va a dar, Leandro Klein, a dos cuadras de la Cámara está.

La causa sobre el supuesto hecho punible de estafa fue asignada a la agente fiscal de la Unidad N° 2 de la Fiscalía zonal de Luque, Sonia Pereira, quien citó a Vázquez a prestar declaración indagatoria para el próximo 18 de noviembre.

No es la primera vez que José Vázquez Acosta se ve envuelto en una polémica. En diciembre de 2017 se había divulgado un video en el que Moreno Vázquez se mostraba con fajos de billetes en dólares y balas de arma de fuego. En el 2012 había sido imputado por reducción.

