Hijo de Perla de Vázquez ofrecía puestos en EBY a cambio de dinero

El hijo de la ex diputada Perla de Vázquez, José Luis Vázquez Acosta, ofrecía falsos contratos de trabajo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a cambio de dinero, según una denuncia en la Fiscalía.

José Vázquez, más conocido por el alias de “Moreno”, supuestamente llegó a cobrar de aproximadamente 100 personas la suma total de G. 75 millones. Según fuentes, serían muchos más los ilusos.

ÚH accedió a varios audios de WhatsApp del hijo de la ex legisladora y el ex diputado Juan José Vázquez, los cuales fueron ofrecidos como pruebas al Ministerio Público.

La denuncia ante la Fiscalía por el supuesto hecho punible de estafa fue realizada el 10 de octubre pasado.

MODUS OPERANDI. En la misma, la denunciante relata que Moreno Vázquez, quien sería conocido de su familia, la contactó para manifestarle que disponía de puestos de trabajo permanentes en la EBY, y que si pretendía acceder a uno debía aportar sumas de dinero. Continúa narrando que Vázquez le dijo inicialmente que tenía cupos para 20 personas, de los que la misma podía disponer para sus familiares y amigos, pero que supuestamente, para asegurar dichas oportunidades laborales, quienes estaban interesados debían pagar.

Confiesa la denunciante que le resultó interesante la propuesta de Vázquez, por lo que el 9 de marzo pasado le pagó la suma de G. 22 millones. Posterior a esta entrega, según el relato, el hijo de la ex diputada le indicó que se abrieron otros 100 puestos en la entidad y le solicitó que consiga más personas interesadas en trabajar.

Fue entonces que la denunciante empezó a contactar con parientes, amigos y vecinos, a quienes comentó de las supuestas vacancias y la condición para acceder a ellas, llegando así a reunir la suma de G. 33 millones. En total, el monto que la denunciante entregó a Vázquez fue de G. 55 millones. Supuestamente existe otro grupo que pagó la suma de G. 20 millones, pero que hasta ahora no realizó la denuncia.

“Iban pasando los meses y el ansiado contrato nunca se dio, por lo que llamó la atención de todas las personas involucradas, empezando a solicitar a la recurrente la devolución de los montos entregados al sindicado”, dice la denuncia. A partir de entonces, de acuerdo con el relato de la denunciante ante la Fiscalía, viene solicitando de manera insistente a Moreno Vázquez la devolución de los montos, siendo constantemente burlada por el mismo.

ex diputada sabía. En la denuncia también se menciona a la ex legisladora y actual precandidata a diputada de San Pedro, Perla Acosta de Vázquez (ANR, cartista), quien supuestamente se había comprometido a devolver el dinero cobrado por su hijo, pero que finalmente no cumplió.

En un video, cuyo contenido revelaremos in extenso en próximas entregas, José Vázquez reconoce que sus padres están al tanto de la situación y que el supuesto contacto en Yacyretá lo consiguió a través de ellos.

A continuación, la transcripción de algunos audios que habían sido enviados por el hijo de la ex diputada a quien hoy lo denuncia.

En uno de los audios a los que accedió ÚH, Vázquez afirma que se trata de cargos permanentes, que “si no se falla es de por vida”.

En otro audio comenta haber entregado en Yacyretá el listado de personas a ser contratadas, quienes supuestamente solo debían esperar el contacto desde la entidad para el retiro de sus respectivas tarjetas de cobro. “Me dijeron que se les va a llamar hoy, mañana a todos. La otra semana ya es el tema de la tarjeta y el cobro”, dice Vázquez en una de las grabaciones.

“Por turno llaman, seguramente que el lunes van a ir llamando, muchísimas listas hay, 1.000 personas por ahí metimos”, expresa en otro audio. “Claro que se les va a llamar, se les va a llamar de Yacyretá, se les va a llamar del banco, se van a ir a firmar. Yo digo que máximo lunes o martes va a estar todo ya para que se pueda cobrar, eso lo que yo confirmo”, insistió en otro momento.

Los audios se encuentran disponibles en la versión digital de este Diario.

ÚH se comunicó con Moreno Vázquez para obtener su versión, pero este indicó que su abogado se pondría en contacto con la Redacción, lo cual no ocurrió hasta el cierre de esta edición.

75.000.000 de guaraníes es lo que supuestamente cobró en total José Vázquez a aproximadamente 100 personas.

Jose Vazquez_Denuncia contra José Vázquez_38584448.JPG Denuncia. La causa fue asignada a la fiscala de la Unidad N° 2 de la Fiscalía zonal de Luque, Sonia Pereira, quien citó a Vázquez a prestar declaración indagatoria para el próximo 18.

Algunas perlitas del polémico hijo de la ex diputada cartista

No es la primera vez que José Vázquez Acosta se ve envuelto en una polémica.

En julio de 2020, “Moreno” Vázquez fue descubierto al mando de una lujosa camioneta, propiedad de la prófuga Dalia López, durante un procedimiento policial en cumplimiento de una orden de secuestro que pesaba sobre el rodado.

La prófuga de la Justicia es muy cercana a los Vázquez, según las fuentes. Fotografías muestran que la mujer solía compartir en eventos con el clan familiar de San Pedro.

En diciembre de 2017 se había divulgado un video, en el que Moreno Vázquez se mostraba con fajos de billetes en dólares y balas de arma de fuego. Ese mismo año también fue denunciado por amenazar de muerte a un grupo de personas con una pistola en Santaní.

Entre sus antecedentes se encuentra un caso de disparos al aire en el 2013, durante la campaña política en el marco de las elecciones municipales. Ambos grupos, Vázquez y D'Ecclesiis, realizaban pegatinas de afiches cuando el joven descargó su arma de fuego para intimidar al equipo rival. Fue denunciado, pero el proceso terminó en la nada. En el 2012 fue imputado por reducción, por la venta de un tractor que fue robado a un colono menonita.