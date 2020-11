Hija de Félix Pérez Cardozo reclama pagos frente a APA

En tanto, la entidad informó que cuenta con todos los documentos que respaldan los pagos realizados y agregó que la situación es compleja, porque, además, se ha presentado otra heredera del creador de Pájaro campana, Tren lechero, entre otras tantas composiciones emblemáticas.

Ayer, en señal de protesta, la señora Ángela Pérez se manifestó frente a la puerta de la sede de la entidad, en el microcentro capitalino. “Ya envié telegrama colacionado, intimé y nunca me respondieron”, señaló Ángela, molesta por la falta de respuesta por parte de las autoridades correspondientes, en especial de la directora general, Patricia Stanley, y del asesor jurídico Roberto Ruiz Díaz Labrano, mencionó. “Soy una persona de alto riesgo, pues aparte de ser adulta mayor (75), tengo una enfermedad de base (EPOC), y estoy pidiendo no una limosna sino algo que me corresponde”, sumó.

Pérez explicó que precisa regresar con su familia, pues se encuentra sola en Paraguay, siendo su destino final Bahía Blanca, el sur de la provincia de Buenos Aires.

“Ellos (APA) me han pagado con demora y menos de lo que me corresponde. Ahora reclamo un anticipo, un adelanto, pues Félix Pérez Cardozo es uno de los autores que más generan dinero de recaudación de derechos de autor”, añadió.

PAGOS. Por su parte, los directivos del APA acercaron documentos a la redacción de Última Hora en los que se detallan los pagos realizados a la heredera de Félix Pérez Cardozo.

Según explica el escrito, la entidad ofreció ayuda “demostrando empatía hacia la situación de vulnerabilidad de la señora Ángela Rosa Pérez Cardozo; entre enero y abril del 2020 la misma pudo retirar más de 23 millones de guaraníes en concepto de anticipo de derechos de autor”, relata el documento.

Por otro lado, la entidad explica que desde el 24 de julio del 2019 se presentó otra heredera del difunto Félix Pérez Cardozo, por lo que corresponde a APA reservar el 50% de los derechos pendientes de pago generados a favor de los herederos del citado compositor. “Esta reserva se está realizando actualmente”, agrega y aclara que Sadaic es la actual administradora del autor.

“Con base a lo expuesto, no se trata de una retención arbitraria ni de mala fe, la entidad realizó todos los esfuerzos posibles y permitidos de distribución y ayuda pertinentes. En la actual situación y debido a los puntos ya señalados, lamentamos informar que la entidad no está autorizada para realizar otro desembolso”, concluye APA.