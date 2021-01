Herrera critica al Chico Díaz

No lo vi bien. El Piojo afirmó que no se percató enseguida de la falta de actitud del futbolista paraguayo, según sus palabras. “No fue por el chavo, porque es un buen chavo, es trabajador, callado y serio. Sin embargo, sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir”, finalizó.

En otro orden de cosas, el São Paulo de Brasil confirmó la extensión del préstamo del jugador paraguayo Antonio Galeano (20 años), perteneciente a Rubio Ñu, hasta fin de año.