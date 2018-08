Hermano de cura condenado agrede a un manifestante

ENCARNACIÓN

Durante un escrache frente a la vivienda de los familiares del padre Félix Gamarra Miranda, condenado por el abuso sexual de un menor, en la compañía Potrero Garay, distrito de Yvytymí, Departamento de Paraguarí, un manifestante fue agredido por el hermano del cura.

Según denunció la víctima, César González, en la Comisaría 7ª de La Colmena, el hermano del cura, de nombre Samuel Miranda Gamarra, lo agarró del cuello y luego le propinó varios golpes en la cabeza con un arma de fuego.

Por último, realizó tres disparos al aire, amenazándolo de muerte. Ante ello, González formuló la denuncia por tentativa de homicidio.

“Me agarró del cuello, me ahorcó, después me pegó con la culata del arma en la sien; ahí me dijo (que) si a mí me consta que su hermano es violador, le dije que vine para dar mi versión sobre eso; ahí me pegó dos veces, por lo que me quedé inconsciente”, contó César, sobre la agresión denunciada.

Sentencia. Ayer, los jueces que conformaron el Tribunal de Sentencia de la causa, Blas Zorrilla, Saturnino Iglesias y Nelio Prieto, entregaron los dictámenes de la condena a ambas partes. En el documento se encuentran los alegatos por el cual el Tribunal otorgó la pena privativa de 2 años al cura, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

En uno de los puntos alegan que “no se conoce de otra denuncia similar en el ámbito eclesiástico (contra Félix Gamarra) y que el acusado no tiene antecedentes que se conozcan por otros hechos similares en su comunidad”.