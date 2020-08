Hermana de mujer asesinada en Pilar suplica protección al Gobierno

El crimen de Celsa Chávez fue realizado por desconocidos sobre la avenida Irala y Capitán Bado en la mañana del jueves, cuando ella se trasladaba a bordo de su vehículo con su pareja, Víctor Sotelo. La víctima fatal recibió varios impactos de arma de fuego tras ser baleados por los sicarios.

Su hermana, desconsolada por la situación, expresó más de una vez que tenía miedo después de lo ocurrido y que nadie protegía a su familia.

"Mi hermana está muerta, ahora estoy sola y pido justicia encarecidamente, por favor. Al presidente de la República (Mario Abdo Benítez), a la fiscala General del Estado (Sandra Quiñónez), al ministro del Interior (Euclides Acevedo) y a todos los que son encargados, por favor", suplicó desesperada con la voz totalmente quebrada.

Los primeros informes apuntan que la mujer fallecida habría recibido amenazas por parte de miembros de un esquema que se dedica al ordeñe de combustible. Sin embargo, Jéssica intentó no entrar en el tema. "Si no me van a dar protección, yo no voy a hablar", determinó.

"Que se haga justicia, nos sentimos desprotegidos. La Policía acá no nos brinda la seguridad que nosotros necesitamos como familia, acá cualquiera viene y te mata y nadie dice nada porque los que tienen plata siempre mandan más que nosotros, que somos humildes", insistió.

Clamó a las autoridades de las fuerzas públicas que investiguen a fondo el caso, que sancionen a los responsables del asesinato y a los que encomendaron el crimen.

En medio de esa difícil situación relató que Celsa hizo una denuncia el lunes pasado y que el miércoles la amedrentaron. La víctima había concedido ese mismo día una entrevista a Telefuturo, que no fue emitida debido a que la mujer solicitó evitar la difusión porque recibió amenazas de muerte.

La mamá, embargada de tristeza, expresó impotente que "es una cadena que no se va a terminar porque ellos se encubren todo. Ellos que le defienden todo a los policías", alcanzó a decir en medio del llanto.

En la nota que no fue emitida por el canal, la víctima había mencionado que el esquema al que denunció se realizaba en connivencia con agentes de instituciones encargadas del control, y pidió que la causa sea derivada a otro fiscal, en reemplazo del representante del Ministerio Público Juan Olmedo, recusado en el caso.

Según las denuncias, la familia de la denunciante ya fue víctima de un atentado meses atrás y el caso estaba siendo investigado por la Fiscalía.