Hermana de Cristel afirma que hay muchas dudas en la investigación

“Los casos de violencia, en tres oportunidades, mi hermano la llevó a ella. Realmente yo no puedo decir si hizo o no la denuncia. La llevó tres veces y las tres veces no hay nada de eso y eso es demasiado llamativo para nosotros”, indicó la joven, invitada en el programa La Lupa, por Telefuturo.

En ese sentido, agregó que supuestamente existen otros antecedentes de violencia en las que fueron víctimas otras personas. “Más que nada por lo que él era, porque sabemos. Muchísima gente se nos acercó y nos dijeron 'este tipo es violento', 'este tipo tiene gente amiga en el Gobierno'”, denunció.

“A nosotros eso nos llama mucho la atención. Hay muchas cosas que se pueden comprar con dinero y justamente la Justicia puede ser una de ellas”, remarcó la joven.

También indicó que la prueba de parafina practicada al hombre puede ser manipulada por los contactos que pueda tener en la Policía Nacional, aunque dijo que seguirán esperando las demás diligencias.

feliz. “No nos entra en la cabeza que ella se haya suicidado en días tan felices para ella y también porque no se está haciendo una investigación como corresponde, porque ya había hechos de violencia de días anteriores, años anteriores inclusive. Entonces, nosotros no podemos creer que haya sido un suicidio", aseguró.

Dahiana explicó que la familia sabía que existía mucha violencia en la relación y que inclusive tenían fotos, ya que ella se comunicaba con familiares. “Nosotros en todo momento tratamos de ayudarla a ella, pero la realidad es que ella estaba sometida a mucha manipulación. Ella estaba sumida en el 'quedate acá, no te vayas allá, no visites a tus tíos'”, sostuvo.

Señaló que su hermana no manejaba armas, que el cuerpo estaba bien posicionado, y que no se investiga el hecho de violencia como un detonante del suicidio, como estimó inicialmente la Fiscalía. “También nos llama la atención que él se hubiese comunicado con nosotros, por lo menos con mi hermano, con quien tenía un poco más de afinidad. Desde el 24 él desapareció, pero días antes de que le salga la parafina él aparece, él se pone a disposición y ayer (viernes) declaró. En su declaración no había algo coherente, no sabía qué decir. A nosotros nos llama la atención, no apareció en el velatorio, en el entierro”, cuestionó.

La familia exige que se investigue el hecho de violencia y que el hombre no quede impune del caso de violencia de género. "Que si no hay feminicidio, aunque sea que se investigue la violencia, porque ella no es la primera que fue violentada por él, la ex mujer también, otra ex novia, hay muchísimas personas. Es una persona violenta", expresó la hermana de Cristel.



